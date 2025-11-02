板橋信義國小地下停車場 明年8月啟用

新北市板橋區信義國小地下停車場，預計明年八月完工啟用。（記者羅國嘉攝）

為解決新北市板橋區信義國小周邊長期停車不足問題，並兼顧校園及社區交通安全，市府於信義國小建置地下停車場，改善通學環境，並翻新校園運動場地，預計明年八月完工啟用，未來啟用後可提供二五九格小型車停車位之外，並同步翻新籃球場及躲避球場，讓學童有更好的活動空間。

市長侯友宜昨視察工程進度，他指出信義國小地下停車場總經費六．九億元，規劃地上一層、地下三層，提供二五九位汽車格。目前工程進度已超過六成，略為超前，預計二〇二六年八月完工啟用。

請繼續往下閱讀...

他表示，該工程以「人本交通」為核心，整合車道出入口、校門動線，並加寬人行道及通學路徑，提升行人及學童安全。市府自二〇二三年十月開工以來，導入智慧工地管理，公開施工資訊，讓全民共同監督，並要求施工團隊將對校園及居民生活的影響降至最低。

議員黃淑君說，信義國小長期面臨淹水問題，隨著地下停車場工程施工，排水狀況更趨惡化。她強調，市府應透過此次施工，重新評估整體排水系統，確保學童在校能安全活動，不再因積水問題受限。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法