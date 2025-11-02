新北10位影響力人物 分享生命發光故事

北市府昨舉辦新北影響力「城市共感x創藝漫談」分享會，會中頒獎表揚10名影響力人物。（記者羅國嘉攝）

展現在音樂、教育、藝術、環保等領域熱情 記錄影片上架

新北市新聞局昨舉辦新北影響力「城市共感×創藝漫談」分享會，今年以漫才、劇場、音樂等跨界形式呈現十位影響力人物故事，展現他們在音樂、教育、藝術、環保及地方創生等領域的熱情與貢獻。其中獲獎的金曲歌王蕭煌奇由姊姊代表受獎，她說，蕭十五歲因眼疾而失明，但他不害怕用音樂凝聚希望，他曾說「哪裡有舞台，哪怕只是一個人聽我唱，我都會把握。」

勇氣的力量 藝人蕭煌奇獲選

四十九歲蕭煌奇出生並成長於新北板橋，十五歲因眼疾而失明，對許多人是打擊，對他卻成了磨練意志的契機。早期蕭煌奇獨自嘗試各種演出，後來加入唱片公司，站上世界舞台。歌曲多取材在地生活日常和市井小人物故事，聽眾常分享從他歌曲獲得繼續堅持下去的力量。

蕭煌奇的生命歷程讓外界看到他的勇氣與柔軟並存，舞台上他全情投入；舞台下他願意傾聽與傳遞溫暖，蕭煌奇曾說「看到或聽到哪裡需要幫助，在自己的能力範圍內去完成，就是最大影響力。」

領犬員羅浩芳 投入搜救15年

另外，新北市消防局特搜大隊領犬員羅浩芳也獲新北影響力人物，她用十五年從克服心防到學會聽懂搜救犬心聲，與毛夥伴培養出獨特默契，足跡遍布台灣各重大災難現場。羅浩芳說「相信只要很認真的去做一件自己很喜歡的事情，去投入、去了解，持續朝這目標精進，就可成為發光發熱的人。」

另有拳擊教練、新住民演員等

今年十位獲「影響力人物故事」除了蕭煌奇、羅浩芳，還有重新思考環境教育協會共同創辦人黃之揚、石門區出磺口農場執行長陳韻竹、拳擊教練陳哲宇、新住民演員陳秋柳、直覺職掘教育執行長賴予亭、銀色大門老人送餐平台執行長孫士姍、青少年表演藝術聯盟創辦人余浩瑋、馬拉赫文化藝術團團長鄭純純。

新聞局長李利貞表示，今年活動以「光始於你」為核心，記錄那些在平凡崗位上散發光熱、啟發他人的市民。活動主題曲改編自蕭煌奇的〈你是我的眼〉，由綾小路重新詮釋，並將十位人物故事融入歌詞，傳遞「影響力來自每個你」的精神。系列影片自八月十五日起已全數上架，民眾可至「我的新北市」臉書粉絲專頁及YouTube頻道觀看。

