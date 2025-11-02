金門文化獎 夫妻檔先後得獎

金門文化獎昨天舉行頒獎典禮，四位得主分別是許炳輝（左一）、洪明燦（右三）、楊天澤（左二）及林麗寬（右二）。（記者吳正庭攝）

金門縣文化局昨天舉行第十屆金門文化獎頒獎典禮，副縣長李文良說，四位得主許炳輝、洪明燦、楊天澤、林麗寬長期推廣藝術文化，作品有生命力、充滿朝氣，讓金門藝文有深度、有廣度。

4人長期推廣藝術文化

四名得主中，林麗寬的另一半楊天厚，去年也在金門民俗暨文物、禮儀方面有卓越貢獻，成為第九屆文化獎得主，夫妻倆先後得獎，傳為地方佳話。

金門文化獎得主許炳輝為糊紙工藝師，九歲隨父學藝，從事糊紙工藝至今，承接全台大型醮典及金門宮廟紙藝製作。洪明燦則在書法、水墨、寫作的教學與創作數十年，創金門首個風土寫生畫會「驅山走海」。

楊天澤是繪畫藝術家，曾任金門縣水彩畫協會理事長，以「野外為畫室」為創作理念，描繪金門風景、戰地文化與民俗信仰，畫輯《風姿神勇》獲國史館優等獎。林麗寬是金門民俗暨文物禮儀類，長年從事文史田調、禮俗記錄與鄉土推廣，著作獲金鼎獎、國史館獎以及教育部研究獎肯定。

