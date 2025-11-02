為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    金門文化獎 夫妻檔先後得獎

    2025/11/02 05:30 記者吳正庭／金門報導
    金門文化獎昨天舉行頒獎典禮，四位得主分別是許炳輝（左一）、洪明燦（右三）、楊天澤（左二）及林麗寬（右二）。（記者吳正庭攝）

    金門文化獎昨天舉行頒獎典禮，四位得主分別是許炳輝（左一）、洪明燦（右三）、楊天澤（左二）及林麗寬（右二）。（記者吳正庭攝）

    金門縣文化局昨天舉行第十屆金門文化獎頒獎典禮，副縣長李文良說，四位得主許炳輝、洪明燦、楊天澤、林麗寬長期推廣藝術文化，作品有生命力、充滿朝氣，讓金門藝文有深度、有廣度。

    4人長期推廣藝術文化

    四名得主中，林麗寬的另一半楊天厚，去年也在金門民俗暨文物、禮儀方面有卓越貢獻，成為第九屆文化獎得主，夫妻倆先後得獎，傳為地方佳話。

    金門文化獎得主許炳輝為糊紙工藝師，九歲隨父學藝，從事糊紙工藝至今，承接全台大型醮典及金門宮廟紙藝製作。洪明燦則在書法、水墨、寫作的教學與創作數十年，創金門首個風土寫生畫會「驅山走海」。

    楊天澤是繪畫藝術家，曾任金門縣水彩畫協會理事長，以「野外為畫室」為創作理念，描繪金門風景、戰地文化與民俗信仰，畫輯《風姿神勇》獲國史館優等獎。林麗寬是金門民俗暨文物禮儀類，長年從事文史田調、禮俗記錄與鄉土推廣，著作獲金鼎獎、國史館獎以及教育部研究獎肯定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播