搶先公布長輩免繳健保費 花蓮縣府挨批皇帝心態

花蓮縣長徐榛蔚搶先公布明年一月起六十五歲以上長輩免繳健保費，但議會尚未通過預算。（記者花孟璟攝）

花蓮縣政府上月廿七日搶先公布，明年一月起六十五歲以上長輩免繳健保費，但議會尚未通過預算，包括議長張峻等多位議員輪番發文砲轟縣府。民進黨議員胡仁順更說，民進黨議員林則葹三年前剛當選時曾要求編列預算，卻被縣長徐榛蔚屢次冷嘲熱諷「叫民進黨中央編啊」，現在卻變成自己政績，痛批縣府是皇帝心態「朕沒給的你不能要」。

議長︰預算未審 發布是空頭支票

花蓮縣議會議長張峻說，定期大會前天開議，已要求縣府重編明年總預算後送審，應加入各鄉鎮公所新增的統籌分配稅款、馬太鞍堰塞湖災後復原重建經費，十二月送臨時大會審議，結果明年總預算尚未審議通過，縣長徐榛蔚急著先發老人健保擴大補助，完全是空頭支票，沒有預算如何執行？

議員楊華美指出，明年總預算包含縣府上月廿七日公告修正的花蓮縣府辦理老人全民健保自付保險費補助作業規定」，明年一月一日生效，但預算尚未經過議會審議，縣府竟已提前公告，甚至搶先通知里長還寫明「明年一月要發」，不但程序不正義，更是赤裸裸地藐視議會。

林則葹3年前提議 徐榛蔚冷嘲熱諷

議員胡仁順則揭露縣府的皇帝心態，他說，民進黨花蓮縣議員林則葹三年前，首次質詢就以擴大健保費補助範圍，盼從八十五歲以上降到至六十五歲以上，且多次質詢追蹤進度，但徐榛蔚一次次回「做不到」、「沒有錢」、「叫你們民進黨中央編啊」、「要多花六億」，語氣明顯嘲諷就是不願意編列。

他說，去年度花蓮縣政府剩餘款將近十八億，上週看到預算書，發現實際只要四．六億元，縣府「是編不出來，還是不想編」？明顯為皇帝心態「朕沒給你不能要」。

縣府︰健保費補助可放寬至65歲以上

縣府表示，明年花蓮縣普通統籌款總額二一八．九億元，扣除掉行政院要求地方自辦項目一〇二億元、計畫型補助的地方配合款十．九億元，只剩三十五．五億元，因此老人健保費補助放寬至六十五歲以上免費。

花蓮縣議會議長張峻批評，縣府在預算沒有通過前，急著公布六十五歲以上長輩免繳健保費，是要挾民意要脅議會。（記者花孟璟攝）

