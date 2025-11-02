南方澳鯖魚節登場 逾60攤海味市集「尚青」2025/11/02 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
「南方澳鯖魚節」昨登場，海上鋼鐵人升空揭幕超吸睛，讓大小朋友相當驚艷。（宜蘭縣府提供）
宜蘭最具代表性海洋慶典「南方澳鯖魚節」昨登場，海上鋼鐵人升空揭幕超吸睛，讓大小朋友相當驚艷，活動現場除有食魚教育闖關活動，還集結超過六十攤海味市集，吸引千人參加，鯖魚節週日還有一天，主辦單位邀請遊客走進漁村「親海識魚！」
南方澳漁港每年約捕獲四萬噸鯖魚，占全國九成以上產量，產值高達七億，昨起鯖魚節登場，今年以「從鯖開始，讓海更鯖」為主軸，串聯海洋保育、漁村文化等議題，推出四大主題區與親子趣味活動。
漁業署副署長林頂榮說，鯖魚是台灣很重要的沿近海漁業，希望透過推廣讓民眾都能享用到美味鯖魚，同時搭配減塑救海洋活動，邀請全民一起守護大海生態，關心台灣漁業。
蘇澳區漁會總幹事陳春生說，秋天鯖魚非常肥美，鯖魚節週日還有一天，歡迎民眾到場體驗冰水摸魚、動動有鯖等活動。
宜蘭縣代理縣長林茂盛指出，今年活動不僅延續漁村文化與儀式，更深化「永續海洋」、「食魚教育」與「在地經濟活化」三大核心，期待讓更多人「認識鯖魚、喜歡鯖魚、守護鯖魚！」
