國科會：台灣科研經費 首度破兆元

國科會公布2024年全國科技動態報告，國內研發經費首度突破兆元。（資料照）

國科會昨公布「二〇二四年全國科技動態調查」，全國研發經費首次突破兆元，達一兆四九三億元，較上一年度成長十一．九％，研發經費佔GDP比率達四．一％，較上一年度增〇．一三％，雙雙創新高。

科技力為國力，國科會公布去年全國科技動態調查，全國研發經費破兆，來自民間的研發經費為九〇〇四億元，較二〇二三年成長十二．三％，來自政府部門經費為一四八九億元，較二〇二三年成長九．七％，民間研發經費佔總體研發經費八十五．八％，較上一年度增加〇．三％。

國科會指出，近年企業研發經費都佔全國逾八成，去年成長率為雙位數成長，達十二．六％，支出研發經費以規模五百人以上企業居多，佔總體企業研發經費八十二．四％。去年研發人力為卅一萬一一五六人，較上一年度成長二．八％，男女比仍維持三比一。

國科會認為，台灣研發經費與研發人力持續呈現雙成長趨勢，大型企業研發動能擴散至相關產業，政府研發投入增幅亦達近年新高，公私部門共同推升我國研發能量。

