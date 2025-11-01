蝦皮金選獎 逾百賣家齊聚一堂

獲「年度夥伴賞」的生活家居品牌「DESMOND 岱思夢寢具」，在總經理曾群祐接手家族經營後加入蝦皮商城。（蝦皮購物提供）

推動台灣電商發展 4合作夥伴獲「十年同行成就獎」

蝦皮購物昨日舉辦二〇二五年「蝦皮金選獎」頒獎典禮，超過百位入圍賣家齊聚一堂。今年金選獎聚焦服務品質、業績成長與人氣賣場等面向進行評選，共頒發四十七個獎項，展現台灣中小企業在電商領域的多元發展，其中「十年同行成就獎」由「DiFF」、「GLASS 貼膜達人」、「DT STORE」及「MorTer蝦館」等四間賣場獲得，獲獎代表其長期深耕電商的成果。

蝦皮購物表示，感謝所有賣家過去十年來的支持，未來將持續與商家合作推出創新服務並提升消費體驗，共同推動台灣電商的蓬勃發展。

蝦皮聊聊 即時回應需求

榮獲「十年同行成就獎」的「DT STORE快時尚美妝百貨」前身為在高雄苓雅區經營數十年的佳麗美髮美容材料行，二〇一五年加入蝦皮平台，賣場業績年均成長一三六％，成為實體商家轉型成功的代表之一。

DT STORE表示，從實體商家轉型電商的初衷，是希望讓全台消費者都能夠認識DT STORE，因此過去十年團隊運用蝦皮直播、廣告與短影音積極推廣品牌；DT STORE也提到，經營電商品牌，每位顧客的回饋都相當珍貴，團隊自轉型初期便透過「蝦皮聊聊」即時回應消費者需求並檢視每一則評價；目前賣場已累積超過百萬則五星好評。

榮獲「年度夥伴賞」的生活家居品牌「DESMOND 岱思夢寢具」，也是蝦皮長期深度合作的夥伴之一。岱思夢總經理曾群祐在接手家族經營的寢具店後，觀察到愈來愈多消費者透過網路選購寢具，面臨實體店面客源逐漸流失的挑戰，為延續家族品牌，於二〇一八年決定投入電商。

曾群祐表示，創業初期也曾面臨價格競爭，後來加入蝦皮商城，以品質與服務建立差異化定位，並透過更多行銷曝光版位提升品牌知名度。他指出，經營電商必須持續觀察市場變化，並善用各種資源調整策略。

蝦皮聯盟行銷 產品不同分潤

蝦皮近年持續因應市場趨勢推出免領券免運、隔日到貨、短影音等新服務與活動，岱思夢也積極採用多元行銷方式，例如他們透過蝦皮聯盟行銷針對產品特性設定不同的分潤，與KOL合作觸及到更廣的客層，帶動賣場銷售。

蝦皮大學 提供電商培訓資源

蝦皮購物企業形象資深部長廖君凰表示，為支持更多賣家持續成長與轉型，蝦皮購物除了每年舉辦金選獎鼓勵賣家外，早在二〇一五年開站時即成立「蝦皮大學」並提供中小賣家電商培訓資源，課程主題涵蓋直播短影音、廣告投放、營運管理等，培訓時數已累計超過三十萬小時，參與人次更突破十萬。

她強調，未來蝦皮將持續聆聽賣家需求，並關注市場趨勢變化，提供符合市場趨勢的平台服務，與賣家攜手因應挑戰，共同邁向下一個十年。

蝦皮金選獎「十年同行成就獎」由「DiFF shop」、「GLASS 貼膜達人」、「DT STORE」及「MorTer 蝦館」獲得，代表其長期深耕電商的成果。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物昨日舉辦2025「蝦皮金選獎」頒獎典禮，共有47位賣家獲獎，展現台灣中小企業在電商領域的蓬勃發展。（蝦皮購物提供）

