為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    上限300億 馬太鞍溪堰塞湖重建三讀通過

    2025/11/01 05:30 記者林欣漢／台北報導
    立法院會昨日三讀通過《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》（記者陳逸寬攝）

    立法院會昨日三讀通過《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》（記者陳逸寬攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，立法院院會昨三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限三〇〇億元，分期編列特別預算，用於農業復原、電力系統、水利設施、道路及交通等項目。淹水以實際受災戶數為救助對象，不受一門牌一戶限制，並通過附帶決議，有關受災區水電減免措施，因家戶尚在清理中，減免期間延長至今年十一月，所需經費由特別預算撥補台電及台水。

    「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」災區範圍由行政院公告，主管機關由行政院改為行政院工程委員會，地方執行機關為花蓮縣政府，復原重建整治項目包括農業復原、電信系統及有線廣播電視系統、家園及公共設施、環境衛生復原、社會復原及產業促進，及其他經各中央執行機關認定有復原重建必要的項目與自來水、瓦斯及燃氣設施。

    三讀條文並明定，災區重建應尊重該地區人民、社區、部落、組織、文化及生活方式。各級政府為安置受災民眾或進行受災地區重建工作，對於涉及用地及建築物的劃定、取得、變更、評估、管理、維護或其他事項，得簡化行政程序，適用災害防救法第四十條。

    該條例及特別預算施行期間，自公布日施行至二〇二七年三月卅一日止，但針對農田泥沙清運及農地復原、河川排水上中下游系統性治理、農田水利灌排系統及海岸防護設施、雨水和污水下水道及道路排水、山坡地整治及土石流防治等，規定施行至二〇三〇年十二月卅一日止。該條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播