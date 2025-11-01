上限300億 馬太鞍溪堰塞湖重建三讀通過

立法院會昨日三讀通過《花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例》（記者陳逸寬攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，立法院院會昨三讀通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限三〇〇億元，分期編列特別預算，用於農業復原、電力系統、水利設施、道路及交通等項目。淹水以實際受災戶數為救助對象，不受一門牌一戶限制，並通過附帶決議，有關受災區水電減免措施，因家戶尚在清理中，減免期間延長至今年十一月，所需經費由特別預算撥補台電及台水。

「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」災區範圍由行政院公告，主管機關由行政院改為行政院工程委員會，地方執行機關為花蓮縣政府，復原重建整治項目包括農業復原、電信系統及有線廣播電視系統、家園及公共設施、環境衛生復原、社會復原及產業促進，及其他經各中央執行機關認定有復原重建必要的項目與自來水、瓦斯及燃氣設施。

三讀條文並明定，災區重建應尊重該地區人民、社區、部落、組織、文化及生活方式。各級政府為安置受災民眾或進行受災地區重建工作，對於涉及用地及建築物的劃定、取得、變更、評估、管理、維護或其他事項，得簡化行政程序，適用災害防救法第四十條。

該條例及特別預算施行期間，自公布日施行至二〇二七年三月卅一日止，但針對農田泥沙清運及農地復原、河川排水上中下游系統性治理、農田水利灌排系統及海岸防護設施、雨水和污水下水道及道路排水、山坡地整治及土石流防治等，規定施行至二〇三〇年十二月卅一日止。該條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

