官我什麼事》張惇涵：共同敵人是天災疫病 不是藍綠

行政院秘書長張惇涵。（記者陳宇睿攝）

台中市爆發非洲豬瘟疫情，但市府防疫腳步混亂，疫調報告也漏洞百出，行政院秘書長張惇涵接受本報「官我什麼事」專訪表示，行政院長卓榮泰已要求中央團隊必須進場處理；這也顯示「財劃法」掏空中央，無益於地方，「我們共同敵人是天災疫病，並不是藍綠」。

張惇涵指出，在台中梧棲案場，清消後還採出兩個陽性的病毒反應，死亡豬隻的數量在三聯單就有落差，還陸續出現四個獸醫師，且從五月到八月連續四個月，案場都未依規定上傳廚餘蒸煮完整紀錄，期間台中市府只有兩個月到現場稽查，不符合規定。

重返非疫區首步 建立「信任區」

張惇涵說，卓揆已要求中央團隊，從農業部的獸醫師團隊，到內政部警察系統、環境部對廚餘流向稽查，中央須進場處理，要求台中市政府配合做好精準疫調。重返非疫區的第一步，就是要建立「信任區」，信任一定是來自公開透明完整的疫調，有科學的依據，才能有相關防疫作為。

洪災、豬瘟 跨域治理有其必要

張惇涵認為，從花蓮堰塞湖的洪災需要全國大調度、超人總動員，到非洲豬瘟驗出陽性，導致全國豬肉須禁運禁宰，甚至禁止出口；無論哪個城市面臨困難，最後都需要八方馳援，無不顯示，「地方自治很重要，跨域治理更有其必要」。

「分錢絕對不是卸責的開始。」張惇涵強調，從這兩場災害看得出來，在野黨強行通過「財劃法」掏空中央的錢，但當遭遇災害，掏空中央無益於地方，「我們共同敵人是天災疫病，並不是藍綠，也不是執政與在野」，人民希望看到的是防止任何災害的水平擴散，而不是政治人物的垂直避難。

