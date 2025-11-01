為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    防疫慢半拍挨轟 盧秀燕祭補助產業止血

    2025/11/01 05:30 記者蔡淑媛、張軒哲、陳政宇／綜合報導
    盧秀燕宣布三大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」。（記者蔡淑媛攝）

    非洲豬瘟衝擊產業，台中市長盧秀燕昨天宣布三大支持措施，包括「免收廚餘處理費」、「發放清運津貼」、「加碼補助豬肉攤商」力挺產業，並回溯至十月二十三日起適用，共同防堵疫情。

    台中市議會民進黨團昨天則赴監察院遞交陳情書，質疑台中市政府防疫反應延宕、疫調反覆修改，盼監察院調查各相關局處於此次事件中是否有怠忽職守、違反行政程序或隱匿事實等情事，釐清責任並依法懲處。

    盧秀燕指出，為力挺第一線防疫人員及受衝擊的業者，中市府提出三大支持方案，第一、廚餘進場免處理費，疫情期間廚餘無法養豬，全國廚餘需另尋去化管道，加重處理業者負擔，此段期間運至指定處理場所將全額免收處理費。

    第二、針對廚餘車以每車次計算發放清運津貼，因應廚餘養豬禁令，清運駕駛須將廚餘額外運送至掩埋場或焚化爐，依據過磅紀錄噸數等，每車次補助二五〇元至一五〇〇元津貼。

    第三、加碼補助豬肉攤商，針對中央宣布對傳統肉商每攤補助三萬元，台中對四〇四攤公、民有市場的生鮮豬肉攤商，再加碼補助一萬五千元，每攤總計可獲四萬五千元，全國最高。

    台中市議員江肇國昨日於議會質詢指出，大量清運業者暫停收受家戶廚餘，民眾求助無門；環保局官網看不到廚餘最新公告與指引，充斥市政宣傳內容，普發現金、購物節、市民野餐日等，還要求四個區的清潔隊員到場擺攤！

    民進黨團總召王立任批評，台中爆發非洲豬瘟，台中農業局無法掌握第一時間的通報人，也無法用專業判斷獸醫師到底是特約、還是獸醫佐，亦未能掌握整個流程和豬隻死亡；環保局未掌握廚餘蒸煮紀錄，也疏於稽查，整體施政作為荒腔走板。

