紀姓獸醫師：台中、梧棲港口廚餘是破口

台中市梧棲洽興養豬場爆發非洲豬瘟疫情，特約獸醫師紀又銘在臉書指出，該場廚餘來源來自梧棲清潔隊，可能包括台中港、梧棲漁港漁工或移工丟棄食物，若為疫區食品被載入場內，恐成感染破口，建議調查十月份是否有其他廚餘車輛在梧棲穿梭，釐清污染來源；台中市環保局長陳宏益回應，梧棲清潔隊收運路線圖已提供檢調，台中港僅收港警隊宿舍廚餘。

梧棲清潔隊收運路線已提供檢調

紀又銘表示，豬隻生病時未被通知卻遭檢方約談，因執業登記地在龍井、跨區至梧棲執業，被依違反獸醫師法裁罰。他在臉書發文「農業局長強力施壓一定要究責我，勢必要拿我開刀！」台中市副市長鄭照新回應，紀獸醫尚未開罰，調查是必經的程序。媒體問及是否農業局施壓？他表示，不回應未經證實的傳言。

獸醫師公會全聯會理事長譚大倫指出，獸醫執業地點以縣市為單位，非鄉鎮為限，若依此案認定違法，幾乎全國獸醫都觸法。他並表示，動保處也有收存牧場合約副本，台中農業局不能依此主張紀姓獸醫沒報備，還需要報准。

防檢署組長林念農說明，依獸醫師法規定，執業地以執照所在地為限，但若有緊急醫療情況，經地方政府許可即可跨區執業，紀醫師是否符合法規仍待釐清，但不適合直接開罰。

針對中市府防疫一變再變、數據不一，外界質疑斃死豬數量兜不攏。台中農業局證實，化製場留存的甲聯文件有塗改，已行文請雲林縣府調出單據釐清，但對比對數字三緘其口。前日再對陳姓豬農父子進行第三次疫調，內容已送檢調處理。

台中地檢署表示已邀集警、調等相關單位成立專案小組，目前依法偵辦刑事案件，行政調查及未涉刑責部分，則由主管機關依權責辦理。

紀又銘發文因跨區執業被依違反獸醫法裁罰，發文「農業局長強力施壓一定要究責我，勢必要拿我開開刀！」（翻攝自臉書）

