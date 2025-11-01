霧峰「廚餘海」覆土 仍滲水飄酸臭味

議員江肇國指霧峰掩埋場空拍照，覆土區域已有明顯水源溢流。（江肇國提供）

台中爆發非洲豬瘟廚餘無處去化，市府原規劃在霧峰象鼻坑掩埋場就地挖坑掩埋，倒成「廚餘海」的畫面曝光，引發社會撻伐緊急喊停，不過前天民眾空拍，發現疑似廚餘坑的餿水外溢，因一旁就是烏溪及阿罩霧圳的取水口，憂心污染民生、灌溉水源。記者昨天到場勘查，發現「廚餘海」已經覆土，不過現場仍可聞到酸臭味，更有零星區域滲水、冒泡的情形。

台中霧峰象鼻坑的掩埋場，此次因非洲豬瘟管制廚餘，被規劃成台中市約一百卅萬人口的廚餘傾倒地點，倒出「廚餘海」、「燕圾湖」，畫面曝光民眾都大喊噁心，也擔心廚餘水滲流會影響水源。

記者昨天中午前往象鼻坑的霧峰掩埋場，發現長十九公尺、寬十公尺，深度約三公尺的廚餘坑已經完成覆土，現場已經看不到「廚餘海」，不過仍可聞到陣陣的酸臭味，覆土表面並有零星的區域出現「滲水、冒泡」的狀況，不過沒有大量滲水情形。

清潔隊：空拍廚餘水 其實是雨水

霧峰清潔隊長余秉澤表示，該處共倒三一四噸的廚餘，目前已經沒有新的廚餘進場，且依據環境部的要求，覆土至少五十公分，昨天早上環境部人員到場測量覆土深度確認，澄清空拍照所指的廚餘水，是前幾天降雨，掩埋場部分低窪處出現的積水，前天已按照中央指引再加強覆土，昨天早上再度覆土，還有滲水的部分會持續覆土改善。

環境部：底鋪不透水布 請地方加厚覆土

環境部環管署副署長劉瑞祥表示，經查證，該掩埋場主要是因為廚餘未瀝乾，水分過高就覆土掩埋，導致土的重量下壓、將水分擠出，因此出現積水問題，該掩埋場有用不透水布，滲出的水不會跑出去外面，已請地方政府改善，須覆土加厚、確實覆土卅公分。

霧峰象鼻坑掩埋場原本出現的「廚餘海」，目前都已經完成至少50公分的覆土，不過現場仍可聞到酸臭味。（記者陳建志攝）

