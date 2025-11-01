化學兵出動 徹夜清理梧棲養豬場

台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟，國軍漏夜清消。（防檢處提供）

豬糞、污水結成厚達10公分污泥層 必須人力刮除

台中梧棲廚餘養豬場爆發國內首例非洲豬瘟疫情，經兩次清消後仍驗出病毒。中央於十月三十日深夜派出國軍與化學兵漏夜清理，發現豬場髒亂遠超出預期，豬糞與污水結成厚達十公分的污泥層，必須以人力刮除。軍方派出包括化學兵在內等一百五十人次人力完成清消；非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍表示，目前疫情仍鎖定該豬場，全國未見其他案例。

該豬場首次清消後在種公豬區及飼料區檢出兩處陽性，第二次清消動用火焰槍，於十月二十九日化學兵進場前再度採樣，又在大門口、冰箱內與廚餘車踏板檢出三處陽性。

非洲豬瘟病毒可在環境存活一個月，非常頑強，案場的清消非常急迫。杜文珍指出，採樣人員發現養豬場清潔不理想，「清潔沒做好，消毒不會有用」，國軍與台中市府人員於三十日深夜投入前置作業，將雜物移出，由環保局載送至焚化爐處理。

台中市副市長鄭照新說，台中市政府以「一名動保處人員搭配兩名官兵」方式分組清理，力拚昨日完成清消。

專家憂病毒隨前2次清消人員帶出

在豬病領域投入四十年的不具名專家直言，中市府不僅遲遲未管制人流，讓民眾到有高濃度病毒的案場看熱鬧，連徹底移除雜物、糞土等都未落實，擔憂病毒可能隨前二次執行清消的中市府人員帶出，呼籲勿到訪任何養豬場。

防檢署署長杜麗華表示，因梧棲養豬場清消不佳，才請化學兵協助，會先搬除並焚毀雜物後再清潔與消毒，待場地乾燥二至三天後再採檢。

屏科大獸醫系教授林昭男提醒，飼主的家裡、梧棲清潔隊放置廚餘處等地可能也有污染，應納入消毒採樣。

長榮大學職業與安全衛生學系副教授莊啓佑表示，動物的有機物質會影響消毒劑效果，改善方法是提高消毒劑濃度、加入其他化學物質輔助或是先清除有機物，檢視梧棲案場照片，手動刮除陳年污垢有困難，應直接全場焚毀圍堵病毒。

獸醫所：飼主住家 討論是否納入採樣

獸醫所所長鄧明中表示，國際上針對難以消毒或消毒不完全的場域會採用全場焚毀的模式，但仍待跟地方討論確認，另案場與飼主住家相連，專家會議會討論是否納入採樣地點。

若梧棲養豬場遲遲無法徹底清消，是否會影響農業部原定十一月六日中午十二時解禁期？杜麗華表示，全國除梧棲場外，未有他例，禁運禁宰令等解除，須由專家審視科學數據後綜合討論。

爆發非洲豬瘟的台中梧棲豬場非常髒亂，地板豬泥污泥厚達10公分，國軍出動80人加上市府共百人漏夜清理。（軍方提供）

爆發非洲豬瘟的台中梧棲豬場非常髒亂，地板豬泥污泥厚達10公分，國軍出動80人加上市府共百人漏夜清理。（防檢署提供）

