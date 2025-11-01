為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《甜中帶酸》溪湖推葡萄乖乖 未上市就掀搶購

    2025/11/01 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    「葡萄乖乖」試賣造成轟動，下週一正式開賣恐掀排隊人潮。（記者顏宏駿攝）

    彰化縣溪湖鎮農會與溪湖鎮公所為行銷「溪湖鎮」，找上「乖乖公司」推出葡萄口味的乖乖，本週展開試賣，縣內多位政治人物拿到「試賣品」，馬上在臉書「開箱試吃」，意外引爆買氣，農會首批訂購二千箱，馬上被掃光。預料下週一正式在溪湖農會開賣，將出現排隊人龍，民眾稱彰化恐將掀「葡萄乖乖之亂」。

    溪湖鎮農會總幹事陳金源說，近日他的手機和農會供銷部電話響不停，「全是要買乖乖」。不少政治人物透過助理上門「有多少？給多少」。

    陳金源說，「葡萄乖乖」引發瘋搶，主要是它冠名「溪湖農會」、「溪湖鎮公所」，試賣期有些政治人物先拿到，溪湖鎮長何炳樺先「開箱試吃」，接著許多政治人物也把試吃畫面PO到臉書，意外引發民眾熱烈回響，留言「我想吃」、「哪裡買？」

    陳金源說，「葡萄乖乖」是稻米跟葡萄的結合，口味甜中帶酸，它是彰化縣第一個行銷「鄉鎮」而推出的乖乖，希望透過這包乖乖，把溪湖行銷出去。陳金源說，三日上午正式開賣，每人限購三包，每包四十五元。

