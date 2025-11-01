為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投廚餘去化 有機廢棄物資源化中心年底動工

    2025/11/01 05:30 記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導

    防堵非洲豬瘟擴散，豬隻禁宰禁運延至十一月六日，南投縣環保局長李易書表示，廚餘現先暫置各清潔隊，南投、竹山、魚池有堆肥設施，集集有黑水虻（音蒙）分解廚餘，其他鄉鎮已發放消毒等藥劑，對於廚餘去化，年底會以BOT方式動工興建有機廢棄物資源化中心，預定兩年興建完成，可用廿年。

    BOT興建 2年完工

    豬隻禁宰禁運多日，已影響很多行業，多名縣議員昨在質詢要求縣府萬一禁宰期再延，必須有因應和補貼，縣長許淑華認為，目前疫情控制，未再擴散，有信心如期恢復豬肉販售。

    針對廚餘去化問題，環保局長李易書表示，現暫置各清潔隊的廚餘，環保局有發放消毒等藥劑，以維護暫置的環境清潔。南投縣每日產生三十噸廚餘，過去都是外運處理，縣府已規劃設置有機廢棄物資源化中心，地點在南崗工業區內，採用BOT方式興建和營運，該中心是以厭氧消化、沼氣發電及資源循環技術，來處理縣內廚餘，預定年底動工，兩年可以興建完成，未來可營運廿年。

    集集10噸廚餘 黑水虻吃掉3噸

    集集鎮公所是縣內唯一使用黑水虻幼蟲分解廚餘，公所指出，到彰化縣觀摩後引進黑水虻，牠能去化全鎮約三分之一廚餘，以鎮上平均每月廚餘十噸，每月約去化三噸，未來還將爭取經費擴大規模。

