（台中）明開辦假日輕急症中心 議員質疑沒宣導

台安醫院雙十分院、家健診所試辦 市民多不知

為解決醫學中心急診壅塞問題，衛福部啟動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，預計週日（十一月二日）正式營運，率先在六都設置十三處據點提供假日門診服務，其中台中市有二處，分別是台安醫院雙十分院及家健聯合診所，議員陳政顯、林碧秀昨天在市議會指出，週日就要開辦，但多數市民都不知道，中市衛生局有無宣導？陳政顯更質疑其成效；衛生局長曾梓展表示，會利用這兩天加緊宣傳。

衛局︰這兩天加緊宣傳

台中市的台安醫院雙十分院、家健聯合診所被選為台中市的假日輕急症中心試辦計畫醫院，議員陳政顯昨天在市議會表示，此計畫將在十一月二日試行上路，服務的項目為泌尿科、家醫科、神經內科、骨科、復健科，雖然掛號費比醫學中心便宜，但是國人習慣到醫學中心去看病，會特地跑到這兩家就醫？

議員陳政顯質疑實施成效，真的對民眾有幫助？還是浪費基層醫護人力？以台安為例，若無法處理重大傷病，還是要轉到附近的中國附醫。

為避免醫學中心急診壅塞

此外，他跟市議員林碧秀都質疑，很多民眾都不知道，台安醫院雙十分院及家健聯合診所有假日輕急症中心，而陳政顯更強調，連台安醫院附近的民眾都不知道，市府究竟有無宣傳。

有家醫、泌尿等科 收費400元

衛生局長曾梓展則表示，這是試辦計畫，目的就是希望民眾在假日若遇發燒或者是簡單傷口等，不要再到醫學中心，有輕症分流到假日輕急症中心；這兩家醫院掛號加上部份負擔只要四百元，但醫學中心達上千元，費用有差距，而台安醫院雙十分院及家健聯合診所兩處分別跟中國附醫及榮總合作，讓民眾在假日有多兩處就醫的地點。

