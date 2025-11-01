霧峰廚餘坑+飛灰谷 挨轟恐釀污染

霧峰山區堆積成谷的飛灰，袋面破損。（記者張軒哲攝）

台中市因爆發非洲豬瘟疫情，廚餘回收問題陷入環境災難，市議員張芬郁昨日痛批環保局在大里製造垃圾山，在霧峰出現廚餘坑、現在還有飛灰谷，要求環保局提出去化政策；對此，環保局長陳宏益表示，針對飛灰場會加強不透水布覆蓋，對於廚餘量最大的校園團膳，則研擬優先補助設置廚餘機設備。

環局︰掩埋場加覆防水布

昨日台中市議會業務質詢，市議員張芬郁、謝家宜、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤聯合質詢，關切台中垃圾廚餘和飛灰去化政策。

張芬郁表示，台中每日約產生三〇〇公噸熟廚餘及一〇〇公噸生廚餘，外埔生質能源廠第二期工程停滯不前，文山焚化爐改建延宕，導致廚餘與垃圾去化不及，霧峰掩埋場先前被規劃挖坑掩埋台中市一三〇萬人的廚餘，雖然政策改變，環保局也宣稱已覆土，但仍傳出滲水與氣味問題，擔心影響霧峰水源。

擬優先補助學校買廚餘機

張芬郁表示，霧峰還出現飛灰坑，台中三座焚化爐每年產生約二萬八千公噸飛灰，堆置霧峰、后里及清水等掩埋場，飛灰含有重金屬及有害物質，一旦滲漏恐污染地下水源。

陳宏益表示，針對廚餘去化問題，會優先補助學校購買廚餘機，降低熟廚餘總量；另飛灰每公噸委外清運處理費用從二〇一八年的六千元暴漲至近五萬元，目前堆置在霧峰等掩埋場，將再覆蓋一層防水布，降低袋子破損、滲漏及避免雨水滲入。

