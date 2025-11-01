燕子口堰塞湖引流 嘉南重機完成使命

黃國寶（左一）隨嘉義市嘉邑行善團赴花蓮救災。（嘉邑行善團提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災、太魯閣國家公園燕子口出現堰塞湖，來自嘉義的嘉南重機械有限公司董事長黃國寶率廿人、四十多輛重機具團隊，在第一時間隨嘉義市嘉邑行善團趕赴馬太鞍災區挖泥通路，隨後投入燕子口堰塞湖壩體降挖、引流，他們已待在花蓮一個多月，只為了達成使命，獲網友稱讚為「重機超人」。

黃國寶率20人 隨嘉邑行善團挖泥

為解決燕子口堰塞湖潰壩隱憂，林業署花蓮、宜蘭分署進行燕子口堰塞湖降壩引流作業，在行政院顧問李孟諺推薦邀請下，黃國寶率團隊透過公開招標程序，得標進場施作，現場施工五天期間險象環生，不僅多次落石，施工人員與機具需在陡坡上施工，且面臨隨時恐發生潰壩風險，挑戰施工團隊的技術、膽量與默契。

「只要晚五分鐘跑，人員與機具就可能被淹沒了。」黃國寶昨受訪說，此次採取逐層降坡導水的引流工法，燕子口堰塞湖施工場地更窄小，還有兩個隧道、橫坑積滿水，隨時可能發生潰壩。

他說，立霧溪溪水湍急，一挖除溪中大石，大水就傾瀉而下，感謝團隊信任及毅力，在行政院、林業署、花蓮縣政府等各級單位支援下，各界同心合力，才能平安完成這次任務。

嘉邑行善團理事長鄭秀玉說，行善團自九月廿五日就到災區救災，持續廿五天才返嘉，黃國寶團隊待在花蓮已逾一個月，災民提出的需求都盡全力幫忙，仍接續投入艱難的工程，精神令人敬佩。

