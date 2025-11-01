逢雨溢淹 雲林投入1.3億治理延潭大排

雲林縣府獲中央補助1.3億元，投入延潭大排下游治理工程。（記者李文德攝）

工程預計後年初完工 可滿足10年計畫流量25年不溢堤

雲林縣延潭大排因部分渠段高、寬度不足等問題，每逢大雨必溢淹，中央補助縣府全額治理經費，投入逾一億三千萬元經費執行下游治理工程，昨天開工。縣府表示，工程預計後年初完工後，可滿足十年計畫流量廿五年不溢堤標準。

全長8.6公里 大埤重要排水系統

延潭大排起點為三疊溪匯流處，終點為農田水利署回歸制水閘門，全長八．六公里，橫貫大埤鄉東西向，是鄉內重要排水系統，因部分渠段依舊是卅多年前土坡式，且通洪斷面高度、寬度不足，每遇豪雨、颱風必溢堤淹水。如去年凱米颱風造成周邊北鎮、西鎮等村莊淹水，最長淹水時間達卅六小時。

西鎮村長唐文卿說，西鎮村位在延潭大排北端，由於地勢低窪，去年大雨讓村落遭淹，至今餘悸猶存；北鎮村長謝明志表示，延潭大排部分區段年久失修，部分排水孔甚至會將大排內的雨水倒灌回流至村落，讓田地成汪洋一片，民眾盼盡快解決問題。

水利署全額補助 包括改善左右護岸

雲林縣府獲水利署全額補助，投入約一．三七億元進行大排下游改善，昨日雲林縣長張麗善、縣府水利處長許宏博、大埤鄉長林森寳及地方民代、民眾出席見證地方重要建設。

通洪斷面拓寬、加高 設防水閘門

許宏博表示，工程包括排水路左右護岸改善，更將通洪斷面拓寬至廿至廿二公尺，加高至五．九公尺，並將兩岸排水處設置防水閘門封堵防汛缺口，工期預計後年初完成，屆時可滿足十年計畫流量廿五年不溢堤保護標準。

張麗善表示，完工後延潭大排整治率近六成四，尚有三．一公里待整治，將持續向中央爭取經費，盡快完成全段治理。

