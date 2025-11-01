招租103戶 永康「宜居成功」社宅入住

台南永康社宅「宜居成功」舉行入住儀式。（記者劉婉君攝）

台南市繼仁德區「宜居仁愛」社會住宅開始營運之後，永康區「宜居成功」社宅也在昨天熱鬧舉行入住典禮，招租戶數共一〇三戶。後續還有佳里「六安好室」社宅將在六日動工興建，北區「宜居小東」在年底公告出租辦法。

永康「宜居成功」社宅居民從九月起陸續入住，市長黃偉哲昨天前往祝賀住戶展開生活新篇章，除了送上購物推車作為入住賀禮，現場也抽出多份禮券送給幸運住戶。

黃偉哲說，宜居成功獲得二〇二二年「國家卓越建設獎」最佳社會住宅類，符合綠建築標準，並導入太陽能電力系統，兼顧永續與節能。台南市社會住宅從今年起至明年將陸續完工，包括已完工、規劃中及興建中的戶數共有一萬一一八八戶，希望在穩定供給的社宅政策下，讓更多市民找到自己喜歡且能負擔的好房子，避免遇到房東任意漲價或高房價之苦，以減低生活的負擔。

南市都市發展局局長林榮川指出，「宜居仁愛」、「宜居成功」均已額滿，東區「新都安居」六二一戶正在辦理登記，預計明年入住；「宜居小東」預計明年一、二月登記選屋，估計至明年底台南市社宅入住總戶數將達到二一五四戶。

