    首頁 > 生活

    吃甜、走讀 台南蕭壠糖仔節今登場

    2025/11/01 05:30 記者楊金城／台南報導
    在蕭壠文化園區搭乘小台車體驗「糖鐵時光隧道」。（記者楊金城攝）

    在蕭壠文化園區搭乘小台車體驗「糖鐵時光隧道」。（記者楊金城攝）

    7大主題活動可逛糖展看市集 每週六、日舉辦 持續到11月16日

    前身是台南佳里糖廠的蕭壠文化園區開園廿週年，今天起至十六日舉辦「蕭壠糖仔節」，每週六、日以「糖與時光的複層記憶─台南糖業文化路徑」為主題，推出「逛糖展─糖與時光複層記憶主題展」、「吃甜甜─製糖體驗」、「尋糖路─糖業走讀」、「交陪聚─糖業社群活動」、「甜蜜蜜─糖仔市集活動」、「運動會─甜蜜闖關活動」、「舞動糖─車台劇場展演活動」七大主題，歡迎親子來感受「全糖城市」台南的甜蜜滋味。

    園區開園20週年 走進糖業文化

    蕭壠糖仔節昨天宣傳造勢，台南市政府副秘書長徐健霖表示，蕭壠園區由百年糖廠轉型成重要文化資產活化據點，舉辦糖仔節說台南糖業歷史令人感動，歡迎遊客一同走進糖業文化的記憶，逛市集、聽故事、看展演。

    台南市文化局局長黃雅玲說，現在講台積電是護國神山，百年前的糖業就是台南的「台積電」，象徵當時產業榮景，老一輩說早年去相親只要說是在糖廠工作就會成功。未來文化局將持續開發台南糖業文化路徑、挖掘更多台南「甜甜的故事」被更多人看見與感受。

    3大戶外展區 有老照片聲音劇場

    蕭壠文化園區的前身佳里糖廠，是日本明治製糖株式會社在一九〇六年設立的第一座新式製糖工廠，更是台灣第二條糖鐵營業線隆田線的終點車庫。配合糖仔節，園區「檢車庫」打造「台南糖業資訊站」，展出「逛糖展」，介紹台南九大糖廠及糖鐵歷史，並規劃「糖鐵時光隧道」、「林中五分車」、「甘蔗園」三大戶外展區為老照片聲音劇場，遊客掃描QR Code聆聽廣播劇、搭配老照片沿著鐵軌走入時光的甜味記憶。

    「尋糖路」 漫遊新營鐵道園區

    蕭壠糖仔節的「尋糖路」為收費報名活動，帶遊客漫遊新營鐵道園區、蕭壠園區，「交陪聚」十六日登場，糖仔市集、「吃甜甜」、「運動會」、「舞動糖」在十一月八、九、十五、十六日舉辦，闖關成功有機會獲得限量「台南甜」黑糖、黃冰糖與白冰糖的文宣品。

    尋糖路到佳里延平社區體驗炒黑糖。（記者楊金城攝）

    尋糖路到佳里延平社區體驗炒黑糖。（記者楊金城攝）

