《少子化危機》高雄15至39歲青年 5年少8.6萬人

高雄十五至卅九歲青年，近五年減少八．六萬人！青年局表示少子化是原因之一，將啟動青年人口流失原因調查。

議員李喬如昨於議會質詢指出，高雄青年人口流失，成為高雄發展最嚴峻的挑戰之一。根據最新統計，高雄市十五至卅九歲青年人口已連續五年下降，二〇二一年九月有八六六〇七五人，今年九月僅剩七七九二三六人，五年減少八六八三九人。

請繼續往下閱讀...

李喬如引用台北市最新人口統計，指台北出現三波「脫北潮」，累計超過六．五萬人外移，她認為「這是高雄的機會」，高雄擁有房價較低、生活成本穩定、產業與港灣優勢等條件，應該主動吸引北部與中部青年南下定居與就業。

她建議市府先盤點近五年高雄青年流失的主因及流向，對症下藥，並成立「外縣市青年來高雄發展」的一站式回流專案窗口，整合租屋、就業、創業及輔導資源。

青年局長林楷軒回應說，據民政局統計，高雄市卅歲人口有三．七萬人、十八歲二．二萬人、〇至一歲更只剩一．二萬人，青年人口減少跟出生率有很大關係。他也強調，今年上半年，高雄廿五至廿九歲青年失業率三．一％，不僅是六都最低，也創下此級距卅年來最低。

林楷軒強調，台積電進駐高雄及亞洲資產管理中心高雄專區設立，都有助於吸引年輕人回高雄就業。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法