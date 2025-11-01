為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    亞洲資產管理高雄專區 推租金補助

    2025/11/01 05:30 記者葛祐豪／高雄報導

    亞洲資產管理中心高雄專區於今年七月上路以來，迄今已有卅七家業者進駐，另有廿家籌備中；經發局也針對進駐業者，推出租金及員工薪資的補助方案。

    已37家業者進駐 另20家籌備中

    市議員陳美雅昨於議會質詢時，關心亞洲資產管理中心高雄專區的進度與成效，經發局長廖泰翔表示，目前共五十七家與市府簽MOU，其中卅七家已進駐落地，包含銀行十七家、壽險四家、投信投顧十家、證券商六家，市府將協助另外廿家盡快落地。

    廖泰翔坦言，高雄過去沒那麼多專業金融人才，市府將與位於八五大樓的中山國際金融學院合作，就近提供周邊金融業的國際人才。

    廖泰翔透露，亞洲資產管理中心主要服務高資產客戶，市府正與投信投顧業者討論，將高雄公共建設或民間投資的大型建設，包裝成私募股權或金融商品的可行性；至於幾年內有成效？根據金管會目標，是「兩年有感、四年有變、六年有成」，期待可增加整體資產管理規模到四兆元。

    員工薪資補助 可連續12個月申請

    此外，經發局也正式公告亞洲資產管理中心高雄專區的進駐補助計畫，租金補助方面，業者最少應進駐八年，補助上限會參考據點周邊租金行情，但金融機關使用關係企業的既有場域為營運據點者，並不適用；員工薪資補助則可連續十二個月申請，月薪五至八萬元補助十％、八至十二萬元補助十五％、超過十二萬元則補助二萬元，但核准補助的專職人員，應有八十％以上設籍高雄市，並於補助期間屆滿後，繼續僱用滿一年。

