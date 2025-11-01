為台灣打拚 高雄新住民撐起一片天

泰籍新住民娜緹雅（右三）為愛定居台灣超過20年，成為新住民多元文化講師，移民署署長林宏恩（左二）南下訪視表達感謝。（記者黃良傑攝）

移民署訪視 署長︰看見台灣溫柔的力量

中籍配偶錢麗成立解放軍粉專鼓吹「武統」，指控公司幹部、同事和媒體違反中國「反分裂法」，被移民署廢止台灣身份和戶籍，但也有許多新住民在台灣這塊土地上默默付出，為家庭撐起一片天，移民署署長林宏恩昨偕同陸委會人員到高雄訪視這群遠渡重洋一起為台灣打拚的新住民，肯定她們努力與付出。

移民署署長林宏恩偕同大陸委員會參事楚恆惠、財團法人海峽交流基金會代理處長李南勳等一行人，南下高雄關懷訪視來自泰國台泰文化導師娜緹雅、香港跨國企業經理人小芳及中國王女士等新住民，首站至高雄市鳳翔國民小學，聆聽第十一屆新住民築夢計畫獲獎人泰國籍新住民娜緹雅分享在台生活經驗。

泰國籍娜緹雅當講師 投身台泰文化

娜緹雅為愛定居台灣超過廿年，成為移民署新住民多元文化講師，她在台灣生活期間，深受政府長期深耕多元文化融合的熱情所感動，決定投身台泰文化融合學術研究並自編課綱，成為一位專業的多元文化講師，積極推動多元文化融合政策，奉獻己力。

香港籍小芳 熱心助新住民了解文化

一行人也訪視關懷香港新住民小芳，她來台旅遊在街頭彷似轉角遇到愛，一天巧遇未來老公三次，兩人浪漫邂逅定情台灣，婚後移居台灣後熱愛學習，目前任職跨國企業經理人，平時研究星座命理，熱心協助許多港澳新住民了解台灣文化，她邀請署長體驗手作「開運星星燈」，共同為新住民點燈開運。

林宏恩表示，透過訪視行程看見台灣溫柔的力量，政府致力建立友善多元的移民環境，提供新住民各項照顧輔導服務，協助新住民及新二代在台灣共好共榮，找到發光發熱的舞台，為台灣帶來韌性的新力量。

