    首頁 > 生活

    南國青年連署 恆春到松山復航有望

    2025/11/01 05:30 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆春機場自二〇二〇年白金航空飛馬尼拉—恆春後，至今無下一班。（資料照）

    交通部與華信航空洽談國內包機 近期將確認進度

    恆春半島觀光復航見曙光！立委徐富癸在交通部專案報告會上針對恆春機場空轉四年問題，要求交通部及觀光署加快活化腳步；地方青年並發起連署，力爭松山—恆春航線階段性復航，徐富癸表示，交通部正與華信航空洽談國內包機，近期將南下確認進度，南北空中連結有望重啟，讓屏東海岸風光不再被高鐵吸走，成為國旅新起點。

    徐富癸︰拿出具體作法 讓資源南移

    徐富癸指出，恆春機場自二〇二〇年白金航空飛馬尼拉—恆春後，至今無下一班，地方期待已久；觀光署八月推出包機獎勵，目前正與華信航空討論國內包機，近期將與民航局、觀光署檢討後續執行細節。

    徐富癸指出，外國旅客來台行程幾乎都在台北、九份等地，六都吸走七十二．五％觀光人潮，非六都僅二十七．五％，觀光署若無導客南下策略，屏東、恆春永遠當配角，他要求交通部拿出具體作法，讓觀光資源南移，重現墾丁山嵐海岸之美。

    交通部︰「北回之巔」計畫已送政院

    交通部表示，「北回之巔」三年計畫，已送行政院審議，以南部為主軸升級景點，整合閩村、客庄、原鄉、農村、漁村等特色，避免各部會各自為政。

    此外，恆春半島民眾最近湧現復航聲浪，南國青年會籌辦人小楷等人帶頭發起連署，鎖定松山—恆春航線階段性復航，重建南北交通平權；小楷認為，恆春半島已是生態旅遊、戶外運動、音樂文化重鎮，建議交通部以包機試航、季節航班為起點，逐步恢復連結。

    南國青年會︰建議以包機試航為起點

    小楷指出，松山—恆春航班曾是台灣最美空中旅程，停航主因是國旅飛航需求未成熟、高鐵分流及落山風影響，但近年情勢改變，工程條件完整，只需行政協調與航權規劃，即可採「不定期包機、暑期定期包機、季節性航班」三階段模式，對北部旅客而言，是三天兩夜國旅首選，不用塞車、不必出國，直達台灣最南端。

    南國青年發起連署，力爭松山—恆春航線階段性復航。 （記者蔡宗憲攝）

