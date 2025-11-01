為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    海端布農族文化館 「山野教育室」啟用

    2025/11/01 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    布農族文化館啟用「聽山在說什麼」山野教育室專題展。（記者劉人瑋攝）

    布農族文化館啟用「聽山在說什麼」山野教育室專題展。（記者劉人瑋攝）

    海端鄉布農族文化館啟用「聽山在說什麼ta’aza ludun tu singav」山野教育室，象徵文化館進一步結合山林文化、登山教育與觀光資源，成為海端鄉山林旅遊文化推廣的重要平台。

    結合山林文化、觀光資源

    海端鄉公所表示，隨著南橫公路、嘉明湖登山觀光人潮增加，讓當地布農文化逐漸被看見，鄉公所整合在地文化與旅遊資源，讓「山野教育室」成為結合知識傳承與旅遊的新據點。

    鄉公所指出，除保存布農文化，公所並積極推動與高山旅遊產業相關業者間的橫向溝通與協作，從產業發展、文化推廣與登山安全三大面向，勾勒出海端鄉山林旅遊產業的永續願景。

    此外，鄉公所並以嘉明湖海拔「三三一〇公尺」為發想，推出「三三一〇山山依鄰」海端山旅品牌，建置品牌主題網站，整合海端鄉山林旅遊資訊，呈現布農族與山林共生的文化底蘊，帶領更多旅人深入了解在地風土與人文。

    海端鄉長胡金至表示，海端鄉以「南橫東門戶」為願景，未來將持續推動山林旅遊與布農文化的深度融合，打造兼具文化厚度與產業潛力的地方特色旅遊品牌。

