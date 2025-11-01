竹市建案出包 鄰戶：兩個月前就發現龜裂

新竹市東大路四段富宇建設天闊建案地下室開挖導致鄰近民宅傾斜，昨持續低壓灌漿搶險。（記者洪美秀攝）

建商灌漿補救 須連做3天沉陷點監測

新竹市東大路四段富宇建設天闊建案進行二期地下室開挖卻造成附近民宅傾斜及路面地層下陷，市府前晚緊急疏散撤離廿一戶、卅三人，昨天也由建商代表和建築師技師公會與市府到場進行現地鑑定，建設公司緊急採低壓灌漿方式搶險補救，市府都發處表示，目前該建案已開挖地下室十三公尺深，市府採建案周邊兩倍寬的廿五公尺民宅範圍進行疏散撤離，並用透地雷達進行民宅初步鑑定，初步判定民宅第二排後的房舍無結構安全問題，房舍並無立即危險性，將要求建商持續三天做沉陷點的監測，並須負起責任，向居民說明。

第二排後房舍 初判無立即危險性

被撤離的住戶說，住在這裡快五十年了，九二一大地震都沒事，沒想到建商一來蓋房子，牆壁及地面就龜裂。早在兩個月前住戶就發現地面有龜裂痕跡，每天被噪音和震動吵得無法入睡，而建商早就知道地層下陷，先前曾拿近千包水泥灌漿補救，沒想到地面下陷及龜裂持續嚴重，緊鄰的民宅傾斜下陷至少五十公分。

市府都發處建管科長李嘉倫提到，富宇建設天闊建案為地下三層地上十五層約兩百戶，一期已完成十五層樓高，二期地下室開挖已到地面階段，由於建案周邊的地下水位仍高，且地下水持續湧出並帶出流砂，市府已先要求停工；至於第一期部分仍同意在安全範圍內持續施工，並持續搶險灌漿補救。

建商：若因開挖造成鄰損 一定賠償

建商代表盛傑營造表示，現持續用透地雷達進行民宅傾斜的鑑定與判斷，若是因建案開挖造成鄰損，一定會負起賠償責任。

工地側第三、四排後住戶可返家

李嘉倫表示，新竹市建築師公會已針對周邊建築物結構安全進行初步勘查，結果判定位於工地北側第三、第四排的建築物目前無安全疑慮。昨也由大地技師公會會勘檢視透地雷達報告，未發現土壤疏鬆或孔洞情形。經綜合各方專業評估，現場指揮官判定除一一七巷廿四號（集會所）、一一七巷廿三號、一一五巷廿四號、一一五巷廿三號、一一三巷廿六號、一一三巷廿四號、一一三巷廿三號、一一三巷廿三之一號及一一一巷廿四號外，其餘位於工地側第三、第四排以後的住戶可返回居住；若現地沉陷點監測數據出現變化，仍須依照現場人員指示，配合緊急疏散。

