桃捷推多元支付 「黑屏過閘」明年底上線

桃園捷運公司持續推動民眾搭乘捷運使用「多元支付」服務。（桃捷公司提供）

綠線通車時完成系統整合 民眾使用手機感應 不必開啟App就能進出閘門

桃園捷運公司推動民眾搭乘桃園機場捷運可使用「多元支付」服務，昨在桃園市議會定期會工作報告時，議員黃敬平質疑，實際操作「悠遊付Easy Wallet」App，開啟「嗶乘車」功能後才能感應進出，程序繁瑣；桃捷公司回應，將待綠線通車時整合系統，預計明年底可比照台北捷運導入「黑屏過閘」機制完成改善，屆時民眾以手機感應，就能進出閘門。

彭俊豪籲提供外籍遊客跨國支付

議員彭俊豪表示，桃園市是國門之都，桃捷除有日常乘客，也有許多外籍遊客與商務客搭乘，除可使用信用卡付費搭乘，若不能提供跨國可使用的多元支付服務，外籍遊客與商務客一定會覺得不方便。

林政賢指疏運桃機人潮 應完善服務

議員林政賢指出，台中捷運十月廿三日開放民眾使用Apple快速交通卡，北捷也推動多元支付服務中，桃捷肩負疏運桃園國際機場眾多人潮的重任，更應儘早規劃完善的多元支付服務推動期程。

黃敬平表示，桃捷所指的多元支付系統，其實僅限於支援具備NFC功能、Android 6.0以上版本的手機，蘋果iPhone與非Android系統的手機都不能使用，實在稱不上是「多元」，多元支付服務若仍要求民眾下載特定App，將會增加使用門檻而減少民眾使用的意願。

黃敬平促接軌大台北運輸生活圈

黃認為，桃捷須朝向「一機通用、多元支付、系統整合」，參考北捷將建置的「黑屏進站」機制，讓民眾搭乘捷運時，只要用手機內建的行動支付、交通卡感應，不須強制下載特定App，才能真正便利並無縫接軌大台北運輸生活圈。

桃捷說明，北捷規劃明年七月起開放「黑屏過閘」機制，屆時民眾可使用行動裝置感應，不必開啟任何App或特定畫面，就能進出閘門；桃捷將配合綠線整合作業，一併導入與北捷相同的技術與系統，預計於明年底全面上線，享有與北捷相同的便利性。

