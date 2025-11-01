為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    杜絕非洲豬瘟 苗縣全面禁廚餘養豬

    2025/11/01 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    台中市梧棲區發生非洲豬瘟後，苗栗縣政府全面配合中央災害應變中心因應作為，昨日召開禁用廚餘養豬會議，議決即日起，全縣全面禁止使用廚餘飼養豬隻，並將建請中央給予合法廚餘養豬戶適當補償，同時籲請民眾配合落實從源頭減少食物浪費，共同減少廚餘產生。

    縣長鍾東錦於廿八日縣務會議中指出，全縣一百廿七場養豬場，共有五萬八千多頭，目前申請蒸煮廚餘餵豬戶佔比較少數，為避免引發可能傳染非洲豬瘟疑慮，他認為應該考慮多數養豬戶的生計，請縣府秘書長陳斌山召集農業、環保、衛生、肉品市場共同研議全面禁止廚餘餵豬的可能，並召開會議作成決議，全面杜絕豬瘟疫情。

    陳斌山昨天下午召集相關局處並邀請養豬協會代表共商討論，縣內目前申請蒸煮廚餘餵豬戶僅有十戶、一萬三千多頭，且縣內平均每天廚餘量約五十公噸，有焚化、掩埋、堆肥及黑水虻﹙音蒙﹚等管道處理，不致產生環保衛生問題，議決即日起，全縣全面禁止使用廚餘飼養豬隻。

    此外，縣府將建請中央給予合法廚餘養豬戶適當補償，包括蒸煮設備折舊補助、廠房興建與貯存槽補償、廚餘處理違約金補助、飼料轉換補貼、歇業或轉型補償、低利貸款與利息補貼、稅賦減免、輔導蒸煮設備作其他用途。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播