杜絕非洲豬瘟 苗縣全面禁廚餘養豬

台中市梧棲區發生非洲豬瘟後，苗栗縣政府全面配合中央災害應變中心因應作為，昨日召開禁用廚餘養豬會議，議決即日起，全縣全面禁止使用廚餘飼養豬隻，並將建請中央給予合法廚餘養豬戶適當補償，同時籲請民眾配合落實從源頭減少食物浪費，共同減少廚餘產生。

縣長鍾東錦於廿八日縣務會議中指出，全縣一百廿七場養豬場，共有五萬八千多頭，目前申請蒸煮廚餘餵豬戶佔比較少數，為避免引發可能傳染非洲豬瘟疑慮，他認為應該考慮多數養豬戶的生計，請縣府秘書長陳斌山召集農業、環保、衛生、肉品市場共同研議全面禁止廚餘餵豬的可能，並召開會議作成決議，全面杜絕豬瘟疫情。

請繼續往下閱讀...

陳斌山昨天下午召集相關局處並邀請養豬協會代表共商討論，縣內目前申請蒸煮廚餘餵豬戶僅有十戶、一萬三千多頭，且縣內平均每天廚餘量約五十公噸，有焚化、掩埋、堆肥及黑水虻﹙音蒙﹚等管道處理，不致產生環保衛生問題，議決即日起，全縣全面禁止使用廚餘飼養豬隻。

此外，縣府將建請中央給予合法廚餘養豬戶適當補償，包括蒸煮設備折舊補助、廠房興建與貯存槽補償、廚餘處理違約金補助、飼料轉換補貼、歇業或轉型補償、低利貸款與利息補貼、稅賦減免、輔導蒸煮設備作其他用途。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法