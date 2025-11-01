為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    與石虎共好環保小旅行 感受西湖之美

    2025/11/01 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    台灣石虎保育協會和畫家陳若欣合作在西湖遊客服務中心前的西湖溪堤防上，畫了4幅跟石虎相關的彩繪。（記者彭健禮攝）

    台灣石虎保育協會和畫家陳若欣合作在西湖遊客服務中心前的西湖溪堤防上，畫了4幅跟石虎相關的彩繪。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣西湖鄉是典型的客家農村鄉鎮，以歷史文化、有機農業及田園景致聞名，同時也是保育類動物石虎棲地之一。近年來，地方社區推動環保小旅行並與台灣石虎保育協會合作，建構出農村發展永續與石虎保育平衡的模式，讓客委會副主委邱星崴讚許肯定，並歡迎民眾造訪感受西湖之美。

    兼顧農村發展永續與保育平衡 獲肯定

    邱星崴表示，石虎分布於淺山地區，與靠山耕作的客庄聚落的生活空間重疊，所以以前石虎也會跑到民宅偷吃雞，但如今時代不同，地方社區透過與石虎保育協會合作，建構出與自然共存共榮的模式。

    台灣石虎保育協會表示，協會近年在苗栗與在西湖進行雞舍圍網協助在地農民，並於去年和畫家陳若欣合作在西湖遊客服務中心前的西湖溪堤防上，畫了四幅跟石虎相關彩繪，包含石虎特徵和面臨威脅、石虎在柚子樹下、石虎和媽祖、雞舍圍網圖，同時也呈現當地特產文旦，及在地信仰中心五龍宮的主神媽祖。

    今年協會再度和五龍宮廟委員會及在地友人合作，期盼透過環保小旅行遊程推廣西湖鄉的觀光，讓社區、居民與石虎共好；尤其西湖遊客服務中心有申請經費購入電輔車及四輪電動車，提供遊客租借，無疑是環保小旅行的最佳交通工具。

