碧潭地景裝置今晚開展 水豚君吸睛

「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置今晚開展，展至十二月廿八日。（記者翁聿煌攝）

「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展，將於今天晚上配合絢爛煙火開展，展期自十一月一日起至十二月廿八日，白天可欣賞可愛療癒的水豚君造景，晚上六點至十點則點亮裝置燈光，呈現截然不同的氛圍。

新北市觀光旅遊局今年邀請日本「水豚君（KAPIBARASAN）」來台，其中高達十二米的水上大型裝置「水豚君」首度在台登場，也是第一次與政府單位合作大型活動，除了水域有重磅焦點，陸地上則是由他的好朋友「駱馬君」為核心打卡點，形成獨特的「水陸雙亮點」，希望為市民朋友營造出多層次的參觀體驗。

請繼續往下閱讀...

主辦單位表示，碧潭餐飲遊憩區也同步盛大開幕，匯聚咖啡輕食、主題餐飲及特色商品等，裝置展出期間，每週日有農業局推廣的「希望市集」、開幕當週的「小青新咖啡節」。

泰山獅王文化節今登場

另外泰山獅王文化節今天在泰山綜合體育館登場，以「科技×文化」為主題，融合傳統技藝與創新互動，推出虛擬代言人「獅寶Vtuber」，並結合高樁跳獅競賽、園遊會、短影音比賽與祈福遶境等活動，打造科技融入民俗的新樣貌。來自全國頂尖獅團角逐獅王寶座，將掀起最激烈的王者對決。

「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置今晚開展，展至十二月廿八日。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法