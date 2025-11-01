為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    非洲豬瘟禁宰禁運衝擊》宜蘭補助運輸業 新北加碼攤商補助

    2025/11/01 05:30 記者游明金、羅國嘉／綜合報導
    中央公布禁宰期間無法營業，攤商每攤補助3萬元，新北市再加碼每攤1萬5千元。（新北市府提供）

    中央公布禁宰期間無法營業，攤商每攤補助3萬元，新北市再加碼每攤1萬5千元。（新北市府提供）

    全國毛豬禁運及禁宰，除了中央的補助政策，宜蘭縣和新北市昨天都加碼補助，宜蘭縣補助豬隻活體及屠體運輸業者每車補助一萬五千元，以及開市後免收豬農與承銷人十五天的豬隻拍賣成交管理費；新北市則加碼補助豬肉及相關食品、加工品攤商每攤一萬五千元。

    宜蘭縣府昨啟動補助豬隻活體及屠體運輸業者每車一萬五千元及開市後免收十五天的豬隻拍賣成交管理費。縣府指出，宜蘭肉品市場目前每拍賣成交一頭豬的管理費，依照成交價二％計算，由毛豬承銷人及豬農各付一半；以一頭豬拍賣價一萬五千元概算，管理費約三百元。縣府公告十一月七日解禁開市後，免收十五天的豬隻拍賣成交管理費，共約一八〇萬元。

    新北市昨晚宣布，除中央已公布於禁宰期間無法營業，豬肉及相關食品、加工品攤商每攤補助三萬元外，市府再加碼每攤一萬五千元，共計一千五百萬元。

    此外，新北市府卅日在泰山區一處養豬場查獲業者違規餵飼廚餘，已依違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，開罰八萬元罰鍰，稽查人員押車將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。

