淡海輕軌二期變更都計 內政部通過

新北市推動淡海輕軌二期建設，都市計畫獲內政部都委會決議通過。圖為完工模擬圖。（城鄉局提供）

路網不進入老街 淡水站延伸至觀潮廣場後 轉進河岸地區

新北市府推動淡海輕軌藍海線二期建設，城鄉發展局長黃國峰昨指出，內政部都市計畫委員會在十月廿八日通過「變更淡水都市計畫（配合淡海輕軌運輸系統第二期路網）」，路線從捷運淡水站銜接至漁人碼頭站，回應當地「輕軌不應進入淡水老街」訴求，延伸至中正路老街至觀潮廣場後，將轉進河岸地區，全長約三．三二公里，共設六座平面車站。

全長約3.32公里 6座平面車站

城鄉局表示，審議通過的方案中規劃行人安全設施，整合道路拓寬、轉乘系統與人行動線，並調整部分公共設施土地使用，盼二期提升淡水觀光可及性，同時紓解交通壅塞，並串聯興建中的淡北道路、預估明年五月通車的淡江大橋，完善區域交通路網。

基隆捷運一期 規劃11月招標

另外，新北市府代辦的基隆捷運第一期工程規劃銜接新北捷運汐止東湖線，二線將再串連台北捷運民生汐止線。市議員張錦豪說，市府規劃十一月招標基捷案，汐東線、基捷工程交通維持計畫要妥適規劃，二線設轉乘機制，機電系統應設立共軌技術整合平台，他也關心汐東線社后機廠用地取進度。

侯友宜、李政安說，工程經費需中央核定後才能招標，市府盼今年動工，已提前製作招標文件，預計用保留決標方式，同步準備部分先期工程，若主體工程經費中央未核定，仍可做先期工程；另，用地已有六十三％同意開發或協議價購，機電系統採一車到底，汐東線招標時已將基捷、台北民生線納入，基捷正進行後續擴充議價，待議價完成保留決標、工程經費通過後即可推動。

此外，市議員翁震州爭取泰山板橋輕軌建設新莊後港西盛支線。他說，西盛地區約有十二萬人，若後續新北大巨蛋落腳樹林機五，西盛支線可串接泰板輕軌、捷運萬大樹林線分流人潮。

西盛路幅窄 目前無法設輕軌

侯友宜、李政安表示，已先保留支線道岔，先把主線做好，後續才能發展。捷運局補充，西盛地區路幅窄、住宅密集，道路多彎曲，無法滿足消防法規及施工動線與空間，目前條件無法設置輕軌；泰板輕軌已規劃於F17站北側塔寮坑溪預留延伸西盛支線道岔，待未來都市更新、道路拓寬及運量等達門檻，再推動第二階段西盛支線。

