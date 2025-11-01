為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮救災便當吃近億？ 議員質疑合理嗎？

    2025/11/01 05:30 記者花孟璟／花蓮報導

    民進黨花蓮縣議員胡仁順前晚貼出災害準備金動支金額表，驚訝發現縣府花在救災便當上的金額近億元，網友看了痛批「終於知道縣府為什麼擋義煮團」！縣府還揚言將蒐證後依照災害防救法辦提告。對此胡仁順霸氣喊「如果網友留言被縣府提告，盡快來找他」！胡仁順批，縣府喊告的行為是本末倒置，重點是便當吃快一億元的合理性？絕非對抗民意跟網友！喊告！胡仁順：網友誰被告來找我！

    花縣府：目前4千萬元

    花蓮縣長徐榛蔚昨在議會回應，九千多萬是在上月廿三日災情發生當下做出的開口契約，但實際有沒有用那麼多，都是有帳可循，這是彈性的作法，強調縣府都是依法有據；縣府也強調，截至昨天金額四千萬餘元，絕無所謂「花近億元買便當」情事，也沒有阻擋義煮團入災區，對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》、《社會秩序維護法》嚴辦以正視聽。

    胡仁順：網友若被縣府告 來找我

    胡仁順呼籲「若網友被提告，趕快來找他」！胡仁順認為，焦點應放在政府災害準備金動支九千一百萬元吃便當的合理性，他相信「任何災民看到這種便當費都會生氣」，雖然縣政府稱是「預算框列數」（預計編列金額），如果是這樣也該註記清楚。

    他說，縣議會作為最高民意監督單位，有權監督縣政府的每一筆預算，洪災之後仍有災民流離失所、甚至失蹤，需要政府資源的投入，每筆預算的使用都要小心「不該把力氣拿來提告網友」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播