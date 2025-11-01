花蓮救災便當吃近億？ 議員質疑合理嗎？

民進黨花蓮縣議員胡仁順前晚貼出災害準備金動支金額表，驚訝發現縣府花在救災便當上的金額近億元，網友看了痛批「終於知道縣府為什麼擋義煮團」！縣府還揚言將蒐證後依照災害防救法辦提告。對此胡仁順霸氣喊「如果網友留言被縣府提告，盡快來找他」！胡仁順批，縣府喊告的行為是本末倒置，重點是便當吃快一億元的合理性？絕非對抗民意跟網友！喊告！胡仁順：網友誰被告來找我！

花縣府：目前4千萬元

花蓮縣長徐榛蔚昨在議會回應，九千多萬是在上月廿三日災情發生當下做出的開口契約，但實際有沒有用那麼多，都是有帳可循，這是彈性的作法，強調縣府都是依法有據；縣府也強調，截至昨天金額四千萬餘元，絕無所謂「花近億元買便當」情事，也沒有阻擋義煮團入災區，對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》、《社會秩序維護法》嚴辦以正視聽。

請繼續往下閱讀...

胡仁順：網友若被縣府告 來找我

胡仁順呼籲「若網友被提告，趕快來找他」！胡仁順認為，焦點應放在政府災害準備金動支九千一百萬元吃便當的合理性，他相信「任何災民看到這種便當費都會生氣」，雖然縣政府稱是「預算框列數」（預計編列金額），如果是這樣也該註記清楚。

他說，縣議會作為最高民意監督單位，有權監督縣政府的每一筆預算，洪災之後仍有災民流離失所、甚至失蹤，需要政府資源的投入，每筆預算的使用都要小心「不該把力氣拿來提告網友」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法