    首頁 > 生活

    馬太鞍洪災專案報告》徐榛蔚對季連成 一句感謝都沒有

    2025/11/01 05:30 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮縣議員張美慧在縣議會痛批，縣長徐榛蔚的專案報告中通篇甩鍋，對於來收爛攤子的季連成也沒一句感謝。（民眾提供）

    馬太鞍溪堰塞湖洪災縣府遭批評救災失能，花蓮縣議會昨定期大會開議，要求縣長徐榛蔚針對馬太鞍洪災做專案報告，卻被議員輪番砲轟，民進黨議員張美慧批「甩鍋的報告」，縣長若不會做就下台，對來收縣府爛攤的季連成政委沒一句感謝！徐榛蔚則對各界批評表示「遺憾」。

    張美慧批甩鍋 做不來就辭職下台

    張美慧批，徐榛蔚的專案報告聽起來就是「甩鍋的報告」，提到的救災都是單點式，播放的影片還把國軍、鏟子超人、機具超人都收割了，藉此擦脂抹粉、掩飾救災無能，立委傅崐萁甚至在立法院把疏散的責任推給光復鄉公所，讓外界覺得，花蓮救災指揮官不是徐榛蔚，應該是傅崐萁。

    「縣府擋義煮團、醫療專車，原因正是指揮官沒有發揮指揮調度的功能」！張美慧說，季連成將軍到花蓮幫忙收拾爛攤子，縣府致謝清單一大串就是沒有季連成，一句感謝都沒有，救災撤離本來就是縣府該做的，如果縣府無法做，縣府乾脆就關門、縣長做不來就辭職下台。

    發放物資、家電 還有災民領不到

    此外，議員楊華美、蔡依靜也輪番砲轟，蔡依靜批，都四十天了，縣府發放物資、小家電都好幾輪了，卻因沒有掌握實際受災名冊，至今還有災民領不到，痛批民政系統癱瘓；議員楊華美也批，報告內容滿滿的討拍，縣府只會一再講自己很辛苦，但是民眾要的是能夠解決問題的縣政府，「不是一句炸掉堰塞湖就能解決問題」！

    徐榛蔚：很遺憾被抹黑 被說無作為

    過去縣議會定期大會，徐榛蔚只有下午施政報告才出現，這次因救災被罵翻，徐榛蔚破天荒早上現身議會做馬太鞍堰塞湖災害專案報告，對於花蓮縣政府在網路不斷地被抹黑、被說無作為、不斷地被問花蓮縣政府在哪裡」，徐榛蔚說「覺得非常遺憾」。

    花蓮縣府救災花了多少錢購買的便當，成為民眾討論的話題。 （縣府提供）

