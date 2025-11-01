基隆電動公車 明年底30輛上路

基隆市公車八斗子分站明年將設電動充電樁 。（記者盧賢秀攝）

基隆市公車老是拋錨，市府去年提出兩年全面汰換為電動公車恐跳票，市長謝國樑表示，受財源及場站電動充電樁等基礎設施建置影響，可能要四至五年才能全面汰換。公車處長鍾惠存表示，預估明年底有三個場站、卅輛電動公車上路。

基隆市原定全面汰換為電動公車，預計今年採購九十三輛、明年採購七十一輛，二〇二七年第三季完成交車。議員許睿慈在施政總檢討時指出，今年六月、十月底都出現公車車門敞開照開的危險情況，諷刺說「市民搭敞篷車去碧砂漁港看煙火！」詢問市府採購電動公車的進度。

請繼續往下閱讀...

4至5年才能全面換完

謝國樑表示，原定兩年內全面汰換為電動公車的計畫，受財源及場站基礎設施建置影響，可能要四至五年才能完成，但明年底會有卅輛的電動公車上路。鍾惠存指出，已再三要求公車司機確認車門關閉才開車，若有狀況無法關閉就請乘客下車，公車處調派車輛接駁。

鍾惠存說，電動公車預算低估，基隆公車場站多位山坡地，施做充電樁、管線等須經水土保持審查，時間拉長、費用增加，因此需調整期程，明年底有三處不必水土保持的場站和卅輛電動公車上路。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法