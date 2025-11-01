非洲豬瘟衝擊 停業逾9成 北市豬肉攤加碼補助1萬

因應非洲豬瘟威脅，中央宣布禁宰、禁運十五日。台北市政府表示，目前除已針對公有市場受影響的六三三攤豬肉攤免收一個月租金外，再加碼補助每攤一萬元；另其他因豬瘟影響無法營業的雜貨類（含豬肉食品）一一二四攤及飲食類（豬肉料理）三一〇攤，可依實際停業日數向市場處申請租金減免。

台北市市場處指出，公有市場豬肉攤停業比率逾九成，為協助攤商度過營運困難，將在免租基礎上加碼補助每攤一萬元，以降低禁宰、禁運造成的損失。其他受影響的雜貨及飲食類攤商，將待中央提出一致性補貼標準後，再研議辦理。若中央延長禁宰、禁運期間，會再研議延長免租措施。

請繼續往下閱讀...

議員洪婉臻昨在議會質詢時指出，她上午到東門市場關心攤商，看到整排攤位都空了，不少攤商眉頭緊皺，感嘆「生活不下去」；現在不只是賣溫體豬的攤商受影響，其他像水餃、肉丸等豬肉製品類的攤商也無法營業，卻還要繳給市府六、七千元的租金，希望市府能讓所有受非洲豬瘟影響的攤商都能全部免租。產業發展局長陳俊安承諾，相關配套措施都會做滾動式檢討。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法