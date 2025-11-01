為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市公車電動化 2030目標恐跳票

    2025/11/01 05:30 記者孫唯容／台北報導

    台北市議員許淑華指出，原定二〇二三年完工的魚果市場改建案，延到二〇三一年一月才會完工，作為中繼市場以及冷藏辦公室的東園調度站，屆時才能還給公共運輸處，興建電動公車使用的足額充電樁，恐讓二〇三〇年市區公車全面電動化跳票，要求市府成立跨局處小組提出配套方案。市場處回應，將配合財政局盤點現有可調度的市有地，兼顧市場改建與公車充電的需求。

    佔比27.8％ 需6年完成汰換

    交通部訂定二〇三〇年全國市區公車全面電動化的政策目標；許淑華指出，北市現有的三三二五輛公車中，電動公車只有九二五輛，佔比僅廿七．八％，落後台中市即將達成的四八％。

    市府預計每年汰換四百輛公車，照這個規劃，需六年才能全數汰換完成，且東園調度站被借做魚果市場中繼市場，要等市場二〇三一年一月完工，才能興建充電樁。

    許淑華批評說，現在公車只能停在華中橋堤外停車場，若把充電樁裝設在堤外，遇到天候不佳河水暴漲時，將面臨毀損風險，要求市府立即成立跨局處小組，針對市場處的冷藏設備需求和公運處的充電樁設置，提出具體的替代與配套方案。

    市場處回應，魚果市場改建完成前，橋下空間仍有中繼需求，後續將配合財政局盤點現有可調度的市有地，兼顧市場改建與公車充電的需求。

