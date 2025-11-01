為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市普發現金爭議 藍議員批蔣萬安態度惡劣

    2025/11/01 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    台北市議員秦慧珠（左）昨天質詢指出，北市府在普發現金議題態度惡劣，欠缺說理能力，只會跟議員吵架。（翻攝北市議會網站）

    台北市議員秦慧珠（左）昨天質詢指出，北市府在普發現金議題態度惡劣，欠缺說理能力，只會跟議員吵架。（翻攝北市議會網站）

    中央將普發一萬元現金，台北市議會藍、綠黨團也提案要求北市府加碼發，但財政局稱沒有條件，台北市長蔣萬安十月廿九日到議會報告總預算案，為此與議員互嗆。國民黨籍議員秦慧珠昨在財建部門質詢，批評市府態度惡劣，欠缺說理能力，只會跟議員吵架。財政局長胡曉嵐則強調，現階段真的沒有普發現金條件。

    秦慧珠︰只會跟議員吵架

    蔣萬安十月廿九日到議會報告，民進黨籍議員何孟樺批評蔣萬安是守財奴不建設；社會民主黨籍議員苗博雅說，蔣萬安讓人民認為普發現金有道理是「自業自得」。蔣萬安連續高聲回嗆議員，「是否反對台北市各項市政建設？」並嗆綠營「都雙標」。

    秦慧珠昨質詢指出，多個縣市都有議員提案，目前新竹市府要普發五千元，台南市、花蓮縣、雲林縣等則是迅速回應沒有相關規劃，「但北市府態度很奇怪」，要不就早早否定，發文給議會讓大家死心，不然就應該提出對案，但目前只看到市長、局處首長跟議員吵架，「這不是做事態度」。對蔣萬安在議場跟民進黨籍議員吵架「很不以為然」，批評市府態度惡劣，欠缺說理能力。

    還稅於民 有283億卻哭窮

    秦慧珠說，這不是吵架的題目，而是可以就數據來講道理。過去三年北市超徵五十二億餘元，今年統籌分配稅款四四二億元，扣掉一般性補助款一九七億以及改由地方負擔的十三億餘元，還有二三一億元；依還稅於民的概念，二三一億元加上五十二億元，共二八三億是可以發的，市府卻一直哭窮。要求財政局提出書面報告。

    財政局︰現階段沒有條件

    財政局表示，在遵守財政紀律原則下，考量尚有債務六二四億元，且已規劃超過四八〇〇億元的重大建設，加上中央與地方事權尚待釐清，現有財源都已規劃用途，未來財源具高度不確定性的情況下，現階段真的沒有普發現金的條件。

