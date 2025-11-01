為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「白晝之夜」今登場 圓山部分道路將交管

    2025/11/01 05:30 記者孫唯容／台北報導

    不怕熬夜！ 持續到明天凌晨2點

    台北「白晝之夜」今天下午兩點到明天凌晨兩點，在圓山地區及周邊登場，文化局指出，適逢活動舉辦十週年，預期吸引大量人潮，配合展區規劃及活動安全，部分道路及自行車道將實施交通管制，呼籲民眾利用大眾交通運輸前往。副市長林奕華、文化局長蔡詩萍也提前視察活動現場。由於過去兩年都遇到大雨攪局，蔡詩萍打趣說「感謝老天爺天氣要放晴，白晝之夜要來啦！」更向民眾喊話「不怕您熬夜，就怕您錯過」。

    文化局說，活動規劃三大觀展區域，包含舊兒童樂園區、昨日世界區、花博廣場區，其中「昨日世界區」為安全考量，採行人單向動線，由舊兒童樂園入口單一路線上山，花博公園方向多條路線可下山，為維護安全及觀賞品質，若遇山區人潮過多，將啟動人流管制措施。

    文化局也提醒，圓山園區部分場域位於山坡及坑道區域，部分路段需稍作爬坡，且天氣濕氣較重、地面略滑，建議穿著防滑好走的鞋具與保暖的衣物前來參與；由於多戶外體驗，建議民眾準備防蚊液、雨衣、手電筒、行動電源，讓夜間探索更盡興。

