大稻埕夏日節 動用「救命錢」二預備金挨批

北市議員許淑華（右）在議會質詢時痛批，大稻埕夏日節打卡點竟動用二備金四七八萬，強調「二備金是救命錢，不能亂花」。（翻攝北市議會直播）

花478萬買迪士尼授權 設4個IP打卡景點 打卡率僅3.7％

大稻埕夏日煙火節落幕，但台北市議員許淑華發現，動用「救命錢」第二預備金四七八萬元買來迪士尼授權，設置的胡迪、巴斯光年、熊抱哥四個IP打卡景點，僅吸引一．四萬人次打卡，也質疑二備金使用未符合「緊急、有效」原則，花在買IP授權不妥當；要求主計處未來要更嚴謹。主計處處長蘇文樹表示會把關。觀光傳播局解釋，與迪士尼的合作不在原計畫內，為了增加活動的豐富度、創新度才加入。

「我是台北人」粉專 僅16個留言、28個分享

許淑華昨在財建部門質詢指出，大稻埕夏日節今年與迪士尼合作，獲得授權在大稻埕碼頭、迪化街商圈等地，設置胡迪、巴斯光年、熊抱哥等四個IP打卡景點，但在「我是台北人」的官方臉書粉專，貼文只有一八二個讚、十六個留言、廿八個分享；而官方宣稱吸引廿九萬人次，打卡景點卻僅一．四萬人次打卡，打卡率僅三．七％。

議員︰二備金使用需符合「緊急、有效」原則

許淑華進一步指出，大稻埕夏日節一年編列一二五〇萬元預算，竟還因為「經費不足」從第二預備金動用四七八萬元做四個IP打卡景點，質疑有必要性嗎？她認為，法有明定「可因事實需要奉准訂製原列經費不敷時」可動用第二預備金，動用的經費應用在現場環境、秩序維持等人力的支出才合理。尤其是今年活動發生多起暴力事件，還因交通混亂，讓民眾一度卡死在水門，動彈不得。

許淑華要求主計處，未來使用二備金應該要更嚴謹，需符合「緊急、有效」的原則，花在迪士尼IP的授權實在不妥當；同時要求觀傳局，大稻埕夏日節所有構想都要依公務預算編列執行，不得再動用第二預備金。

觀傳局︰為增活動豐富、創新才加入打卡點

觀傳局回應，大稻埕夏日節今年的預算編列與去年相同，規劃包含煙火施放、音樂展演、場地服務設施與人力等，但IP結合活動是為目前各縣市政府辦理活動的趨勢，為增加活動的豐富度及創新性，吸引更多人潮來台北遊玩，因此才使用第二預備金與迪士尼合作。

觀傳局表示，迪士尼大型裝置吸引民眾現場拍照合影，總參與人次較去年增加四萬人次，達到廿九萬人次；另有一．一萬人參與集章活動，大稻埕遊客中心來客數也比去年同期增加三．八倍。

大稻埕夏日煙火節今年與迪士尼合作，設置胡迪、巴斯光年等四個IP打卡景點。（資料照）

