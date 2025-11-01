非洲豬瘟病毒定序 相似中、越逾99％

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，病毒定序昨出爐，與中國、越南的病毒株相似度各為99．95％、99．92％。圖為化學兵到案例豬場協助清消。（軍方提供）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，病毒定序昨出爐，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，確定是第二型重組病毒株，跟中國、越南的病毒株相似度各為九十九．九五％、九十九．九二％，雖無法確定來源，但會善盡國際責任，提供給世界動物衛生組織（WOAH）。

國內發生首例非洲豬瘟疫情，農業部獸醫所成功定序病毒序列，獸醫所所長鄧明中說明，該病毒株確定為第二型重組株，和中國、越南病毒株相似度都超過九十九％，我國為WOAH會員，將提供給國際參考。

外界關注病毒定序解碼是否可釐清病毒來源？鄧明中說明，該病毒屬DNA病毒，演化較RNA病毒慢，但仍有突變，當然會想確知病毒源頭，前提是發生相關疫情的國家資訊要公開透明並上傳最新病毒序列，我國才能進一步比對確認，當這些國家都不公布資訊，就難以確定來源。

防檢署署長杜麗華說明，WOAH未強制規定會員國要上傳最新病毒序列，我國主動提供是希望增加疫情透明度，讓國際了解目前最新流行病毒株態樣。

