為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟病毒定序 相似中、越逾99％

    2025/11/01 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，病毒定序昨出爐，與中國、越南的病毒株相似度各為99．95％、99．92％。圖為化學兵到案例豬場協助清消。（軍方提供）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，病毒定序昨出爐，與中國、越南的病毒株相似度各為99．95％、99．92％。圖為化學兵到案例豬場協助清消。（軍方提供）

    台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，病毒定序昨出爐，非洲豬瘟中央災害應變中心表示，確定是第二型重組病毒株，跟中國、越南的病毒株相似度各為九十九．九五％、九十九．九二％，雖無法確定來源，但會善盡國際責任，提供給世界動物衛生組織（WOAH）。

    國內發生首例非洲豬瘟疫情，農業部獸醫所成功定序病毒序列，獸醫所所長鄧明中說明，該病毒株確定為第二型重組株，和中國、越南病毒株相似度都超過九十九％，我國為WOAH會員，將提供給國際參考。

    外界關注病毒定序解碼是否可釐清病毒來源？鄧明中說明，該病毒屬DNA病毒，演化較RNA病毒慢，但仍有突變，當然會想確知病毒源頭，前提是發生相關疫情的國家資訊要公開透明並上傳最新病毒序列，我國才能進一步比對確認，當這些國家都不公布資訊，就難以確定來源。

    防檢署署長杜麗華說明，WOAH未強制規定會員國要上傳最新病毒序列，我國主動提供是希望增加疫情透明度，讓國際了解目前最新流行病毒株態樣。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播