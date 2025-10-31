1隻黑水虻 啃掉3公斤廚餘

黑水虻幼蟲富含蛋白質，可作為雞、魚等高經濟動物飼料；其排泄的「虻糞」富含有機質，是絕佳的植物肥料。（記者陳冠備攝）

幼蟲當飼料 虻糞做肥料 專家籲推動循環產業

台中一處養豬場傳出非洲豬瘟疫情，使「廚餘養豬」模式面臨挑戰，大量廚餘去化成為迫切課題。前明道大學校長陳世雄推廣黑水虻養殖逾十二年，他指出，黑水虻能快速消化廚餘，並轉化為高價值飼料與肥料，是兼具環保與經濟效益的循環產業，若能普及推動，將有效解決台灣廚餘問題。

陳世雄表示，據農委會畜產試驗所統計，一隻黑水虻一生可消耗二至三公斤廚餘，從蟲卵到五齡幼蟲僅需十八天，生物量成長超過四千倍，但成蟲變飼料只剩約二至三公克，且不具病媒性，能高效轉化廚餘為資源。幼蟲富含超過四十％蛋白質，可替代魚粉與骨粉，作為雞、魚等高經濟動物飼料，既能避免海洋過度捕撈，也降低狂牛病風險；其排泄的「虻糞」富含有機質，是絕佳的植物肥料，完美達到經濟循環模式。

他也批評台中市廚餘處理方式「太混了、太落伍、根本是零分」，將廚餘直接傾倒於露天坑洞，不僅產生惡臭、滋生蚊蟲，更可能污染地下水，甚至吸引野鳥、野豬前來覓食，成為疾病傳播的溫床，若能以脫水、淨化結合黑水虻處理，就能落實環保與防疫。

陳世雄強調，非洲豬瘟危機正是推動黑水虻產業化的契機，將廚餘轉為飼料，既能解決去化問題，也能創造新產業價值，讓廚餘重新變成資源，「這才是真正的環保永續」。

