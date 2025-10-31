草屯鳥嘴潭聞酸臭味 憂霧峰廚餘湖飄來

鳥嘴潭與霧峰廚湖相對位置

南投縣草屯鎮有民眾指其在鳥嘴潭散步聞到酸臭味，不少網友認為是「霧峰廚餘湖飄過來的！」，也有人擔心廚餘湖在烏溪流域，距離鳥嘴潭人工湖不遠，供應民生用水的人工湖水質將受影響，鳥嘴潭人工湖管理中心表示，取水口在草屯平林里，屬溪較上游位置，而霧峰則在烏溪下游，人工湖水質不會受影響。

距離近 擔心民生用水受污染

有草屯鎮民在地方臉書社團「草屯人」貼文，詢問網友聞到酸臭味是什麼原因？貼文一出就有不少網友直指是烏溪對岸的台中市霧峰象鼻坑廚餘湖，不過也有鎮民說臭味其實是從在鳥嘴潭附近的草屯垃圾場堆積的垃圾飄散過來的。

請繼續往下閱讀...

據了解，位於霧峰萬豐里的霧峰廚餘湖，旁邊為烏溪流域，其下游三公里處為是阿罩霧圳取水口，影響霧峰的民生用水，有民眾認為霧峰廚餘湖其實離草屯鳥嘴潭也很近，更擔心鳥嘴潭人工湖的水質受影響。

管理中心︰取水口在上游

針對民眾的擔憂，鳥嘴潭人工湖管理中心表示，霧峰象鼻坑垃圾山、廚餘湖，以及阿罩霧水圳取水口位置，比較靠近國道六號霧峰舊正交流道附近，屬於烏溪下游。

至於鳥嘴潭人工湖取水口則是在草屯平林里炎峰喬橋下游數百公尺，位處烏溪較上游處，距離霧峰垃圾山還有一大段距離，進水口的濁度、水量每日有監測，而供應給自來水公司後，水公司也會每日檢測，目前水質穩定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法