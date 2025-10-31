台中市民想問防疫 不滿市府總機強銷購物節

台中市多位民進黨議員批此時打市府總機竟還進行購物節宣傳。（記者蘇金鳳攝）

非洲豬瘟至今疫調還不清楚，民進黨多位議員表示，有市民反映打電話到市府詢問廚餘要如何處理，但竟然聽到購物節的廣告，還以為打錯電話打到百貨公司，在強迫要市民聽購物節，痛批在防疫關鍵，市府竟還在推銷購物節；市府表示，虛心接受，也將納入參考研議。

市府︰虛心接受 納參考研議

民進黨議員陳淑華、陳俞融、謝家宜、蕭隆澤、張芬郁、陳雅惠昨天在市議會質疑，非洲豬瘟疫情如此嚴重，盧秀燕根本無心防疫，還在全員宣傳購物節，不見市府宣導非洲豬瘟防疫。

陳淑華指出，有市民向她反映，打電話去市府詢問廚餘處理問題，但市府總機傳來卻是購物節的宣傳，讓這位市民相當錯愕，她痛批此時豈能還在宣傳購物節？

陳淑華更痛批，購物節才是盧秀燕的最愛，花公帑包裝宣傳她自己，購物節累計花了十八億元，今年要花三億多元，非洲豬瘟才花多少錢防疫？現在攤商、小吃餐飲沒生意做，盧秀燕還有心情辦撒幣購物節。

議員︰應宣導非洲豬瘟防疫

市議員張芬郁表示，非洲豬瘟引起全台警戒，小吃攤商陸續停止營業，台中市還沈醉在購物節，各處局未積極投入防疫工作，應被譴責。

市議員陳雅惠批評，台中爆發非洲豬瘟，全市震驚，市府卻毫無警覺，此時民眾打市府總機竟還聽到「購物節抽大獎、歡迎下載APP」的宣傳語，荒腔走板，根本未把民生安全放在心上。

市府表示，面對非洲豬瘟疫情，市府立即啟動跨局處防疫整備工作，每日積極參與中央緊急應變所會議及透過記者會方式向市民報告最新消息、注意事項及防疫宣導；考量購物節是台中市重大政策活動之一，能有效帶動消費活絡、促進店家營收與產業發展，市府持續依計畫推動行銷宣傳，以擴大計畫效益。

