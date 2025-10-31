為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中12坑埋廚餘 環局長坦承不合規定

    2025/10/31 05:30 記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導
    鳥嘴潭與霧峰廚湖相對位置

    掩埋場未鋪防水布 污水外溢恐釀污染 議員要求局長下台

    台中市廿二日爆非洲豬瘟，釀台灣防疫破口，因應禁廚餘餵豬，台中市開放十二處掩埋場倒廚餘，連日來形成「燕圾湖」，環境衛生惡劣成廚餘災難，台中市府緊急政策轉彎昨起廚餘改送焚化爐燒，已傾倒廚餘就地掩埋，多名議員卅日質疑廚餘掩埋是否合乎「五十公分廚餘覆土卅公分」規定，環保局長陳宏益被一再逼問下，坦言第一時間「車一直進來沒辦法」，甚至掩埋場未鋪防水布恐釀環保災難，諸多缺漏讓議員爆怒要他下台負責。

    因緊急未50公分廚餘覆土30公分

    台中出現非洲豬瘟破口，台中急滅火，緊急啟用的十二處垃圾掩埋場短短數天廚餘滿坑，挨批出現「廚餘大峽谷」、「燕圾湖」，現場惡臭、環境惡劣，民怨四起，昨日議會業務質詢，環保局廚餘應變被叮得滿頭包，多名議員接力痛斥連廚餘危機處理竟也荒腔走板。

    環局︰現在加厚覆土並消毒

    包括議員蕭隆澤、陳淑華、陳俞融、謝家宜、張芬郁、陳雅惠、江和樹等人，接連曝光廚餘傾倒成「廚餘湖」，且直接曝露，萬一有鳥、動物、流浪狗因覓食或接觸，造成第二個破口，「事情就大條了」，眾人連問是否有依照「五十公分廚餘覆土卅公分」規定執行，陳宏益坦言，因事出緊急「之前沒有」、「第一時間車一直進來沒辦法」，但做不好之處就要解決掉，現在廚餘坑均已就地掩場，且會加厚覆土，掩埋後會再消毒處理，回應讓眾人不滿。

    市議員林德宇、王立任、謝志忠、黃守達、張玉嬿、江肇國、蔡耀頡、張家銨則質疑廚餘倒掩埋場前竟未鋪設防水布，造成污水外溢，恐污染地下水，更造成環境污染；議員施志昌、林祈烽與鄭功進痛批，大甲、外埔、大安是農業與畜牧業區域，廚餘未經妥善處理直接掩埋，恐導致土壤酸化等嚴重問題，環保局卻完全未依規定行事，眾人再度怒斥要他下台負責。

    林祈烽另斥，之前豬瘟案例場未確實上傳蒸煮廚餘照，環保局「放生」，等中央禁止廚餘養豬，才派人每天「人對桶、人對場」視訊監管蒸煮設備，根本只是做表面功夫。

