竹縣停收家戶廚餘 瀝乾後丟垃圾車

非洲豬瘟爆發，禁用廚餘餵豬，新竹縣廚餘處理廠每日進廠量暴增，縣府環保局昨宣布，昨起至廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，各鄉鎮市公所清潔隊全面暫停收運家戶廚餘，請民眾務必瀝乾水分後併入一般垃圾排出。

到中央解禁廚餘餵豬為止

環保局表示，基於防疫優先考量，連日來積極透過廚餘蒸煮申報系統，以視訊方式線上稽查縣內廚餘養豬場，確認沒有再蒸煮廚餘。而新竹縣自中央公告廚餘禁止餵飼豬隻以來，列管事業以外廚餘由清潔隊清運集中後，統一送至環保局廚餘處理廠以黑水虻方式再利用。

請繼續往下閱讀...

廚餘處理廠原本每日僅收受約十噸廚餘，豬瘟爆發後禁用廚餘餵豬，目前每日進廠廚餘激增至五十到六十噸，為原設計處理量每日廿噸的三倍；由於未能及時處理的廚餘及脫水後濾液暫置空間不足，因此從昨天開始到廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，新竹縣家戶廚餘暫停收運。

環保局長蕭宏杰表示，正積極持續提升廚餘處理再利用產能，包括增加黑水虻數量、採購廚餘空桶等，後續政策將視情形滾動式調整，也呼籲民眾在家吃多少煮多少、外食吃多少點多少，環保局將請鄉鎮清潔隊嚴格執行廚餘瀝乾水，以利後續製作飼料、肥料、能源等循環發展，加強從廚餘源頭減量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法