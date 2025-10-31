為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    竹市東大路挖地下室 路陷屋斜撤離33人

    2025/10/31 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市東大路4段一處民間工地開挖地下室，竟導致路面地層下陷及民宅傾斜，共21戶受影響，市府前往了解後緊急疏散安置33人。（新竹市府提供）

    新竹市北區東大路四段一一三巷某民間工地進行地下室開挖工程，昨天傍晚出現基地旁道路地層下陷，且造成周邊巷弄內五十年透天厝民宅房屋傾斜，市府獲報後前往會勘，緊急安置廿一戶（兩戶空戶），並撤離卅三人，今天會請建築師公會就災後鄰房建築物逕行評估，同時要求工地立即停工。

    周邊住戶嚇到以為房子要塌了

    市府指出，東大路四段民間工地旁的道路發生路面地層凹陷情形，該建案正進行地下室開挖作業，預計蓋地下三層及地上十五層的大樓，沒想到開挖地下室後，造成路面地層下陷，也讓附近巷道內的透天厝出現裂縫與傾斜情形，有的住戶從家中跑出來，嚇到腿軟，還以為房子要塌了。

    代理市長邱臣遠與市府各局處會勘，已要求施工單位立即停工，並啟動調查，釐清路面凹陷及民宅鄰損等事故原因，同時通知消防局、警察局、社會處及民政處成立災害應變小組，目前該區有廿一戶，其中兩戶為空戶，共十九戶、卅三名住戶受影響需撤離，其中廿七人需接受安置，已由社會處安排入住兩家合作旅館，都發處則會同警察單位拉設警戒線封鎖現場，並設置管制站留守，協助製作災戶清冊。

