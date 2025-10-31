為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    斥資1.6億 竹市溪埔子水質改善工程動土

    2025/10/31 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市獲中央1億經費進行溪埔子排水及水環境改善工程，昨天舉行動土典禮，預計2027年6月完工。（記者洪美秀攝）

    新竹市獲中央1億經費進行溪埔子排水及水環境改善工程，昨天舉行動土典禮，預計2027年6月完工。（記者洪美秀攝）

    中央補助1億 採「礫間淨化」技術 淨化生活廢污水 預計2027年6月完工

    新竹市光復路與清華大學和建功地區有溪埔子排水第二分線貫穿，數十年來隨著周邊建案與住戶不斷增加，近三公里的流域因生活廢污水的排放導致水質惡化，甚至不時傳出惡臭，市府獲中央環境部一億經費補助，加上自籌，共投入近一．六億元進行水環境改善工程，將採用先前在東勢大排淨化水質方式，以「現地處理」與「礫間淨化」技術，從中上游改善水質，讓溪流水體逐步恢復乾淨，昨天舉行動土典禮，預計二〇二七年六月完工。

    流經清大與光復路沿線人口稠密區

    工務處表示，溪埔子排水第二分線為竹市溪埔子排水系統的上游支流，流經人口稠密的清大與光復路沿線住宅區。多年來，由於中段區域匯集大量生活污水與事業廢水，導致水質嚴重惡化，不僅污染環境，也影響居民生活品質與都市景觀。此次獲環境部、國家住宅及都市更新中心和Google支持與補助，投入一億五八七〇萬元經費進行改善，期透過改善工程，淨化水質。

    政府與企業協力 促進環境永續

    此項合作也是政府與企業協力促進環境永續典範，期透過跨界合作，為城市環境治理帶來更多可能。未來，溪埔子將不只是排水設施，更是市民休閒散步、學童戶外教學、遊客觀光打卡的新地標。

    打造親水空間 也提升頭前溪水質

    環境部政務次長葉俊宏說，此次國家住宅及都市更新中心超前規劃部署、水質改善先行，未來工程完工後，將對周遭環境會有很大的改善，對頭前溪水質也能具體提升，將是都市更新的優質範例。且同步進行環境及綠美化工程，會利用河岸空間，結合休憩、生態與教育功能，提供市民休憩的場域，工法則採「現地處理」與「礫間淨化」技術，會從中上游進行水質工程，讓溪流水體逐步恢復乾淨，達到親水目標。

