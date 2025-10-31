桃市召訓1800名備役替代役男 創新高

備役替代役男接受「實彈射擊」召集訓練。（桃園市府提供）

增加到7梯次 藉實務與模組化訓練 增「城市防災」量能

賴清德總統去年六月成立「全社會防衛韌性委員會」，盼能強化國家在緊急狀態與天然災害時的應變能力，近期藝人閃兵案延燒，更讓人關注兵役制度，「備役」指服役期滿並退伍後，在服役年齡限制內於必要時被召集的役男，對象包括退伍的一般役男、替代役男，桃園市政府民政局今年針對備役替代役男召集七梯次、訓練一八〇〇人，是二〇二二年召訓一梯次、二二五人的八倍，創下歷年新高。

分實彈射擊及初級救護技術員繼續教育

民政局長劉思遠說，桃市響應中央政策，推動備役替代役男召集作業，目前共二萬五六五八位，原是一年一召，前年起逐步增加，從召訓兩梯次、四一五人，到去年四梯次、八四〇人，今年增達七梯次、一八〇〇人，透過實務與模組化訓練課程，厚植「城市防災」量能。

今年召訓分為兩天的「實彈射擊」三梯次、四天的「初級救護技術員（EMT-1）繼續教育」四梯次，人力運用上分為「防災救護組」、「治安維護組」。

提升面對複合式災害時協同應變能力

防災救護組的任務包括投入消防、收容、醫療大隊與災防協助中心等工作，治安維護組的任務則是組織民防團、物資與環保大隊，達到強化城鎮韌性、後勤支援網絡等目的，訓練過程著重提升役男面對複合式災害的即戰力與協同應變能力等。

現役役男進行災防、檢傷分類等訓練

至於市內現役替代役男一〇五人，須依「民防訓練實施計畫」進行每個月十六小時的基礎民防課程、每季八小時的法紀教育等，依實用目的規劃的課程包括攀岩活動、無人機應用災防、災害防救、災後復原、大量傷患檢傷分類。

另，配合花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災的災後復原工作，桃市動員廿六位替代役男參與，替代役男劉文揚受訪說，協助災後復原工作時，深刻感受到平時訓練的重要，救災過程配合指揮官調度、積極行動，才能讓有限的資源、人力迅速整合，提升工作效率。

備役替代役男接受「初級救護技術員繼續教育」召集訓練。（桃園市府提供）

